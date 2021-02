Congo-Kinshasa: Florent Ibenge - «Deux erreurs individuelles nous ont pénalisé... »

La très belle aventure des Léopards de la RDC à la 6ème édition du championnat d'Afrique des Nations Can Cameroun 2020 s'est arrêtée le samedi 30 janvier, au stade Japoma, à Douala. Les Léopards, pourtant armes à la main, ont été battus par les Lions Indomptables 1-2, dans un quart de finales spectaculaire.

Un match que le Cameroun, en sa qualité de pays organisateur, a usé de tous les moyens pour venir à bout des Léopards, et trouvé son salut dans ces deux erreurs monumentales du gardien Ley Matampi Vumi. Un véritable coup de massue qui est tombé sur les Congolais et leurs Léopards, et un ouf de soulagement pour les Camerounais et leurs Lions Indomptables, qui peuvent poursuivre facilement la compétition parce que le témoin gênant, celui qu'ils craignaient est tombé.

Le sélectionneur des Léopards, Jean-Florent Ibenge n'a eu que des mots justes pour regretter cette élimination : «félicitations au Cameroun. Deux erreurs individuelles qui nous ont pénalisés. Le Cameroun n'a pas eu plus d'occasions que ça, mais ils ont été très réalistes sur ces occasions et c'est ça qui a fait la différence. Si vous regardez bien la 2ème mi-temps, je crois qu'on a été plutôt dominateur. On n'a pas baissé les bras, on n'a pas baissé les yeux, on a joué jusqu'au bout. Sur ce côté, on était plutôt à égalité. Il y a plutôt ces deux coups du sort qui ont beaucoup pesé dans la balance», s'est-il exprimé à la conférence de presse d'après match dans un ton qui n'est pas le sien.

De son côté, le sélectionneur des Lions Indomptables, Martin Ndtoungou Mpile, reconnait que c'est avec beaucoup d'instance qu'ils ont réussi d'empêcher les Léopards d'arriver dans leurs buts : «j'aimerais dire merci à Florent parce que ça été une belle rencontre. Quand il a fallu qu'on trouve des possibilités pour contrer cette équipe de la RDC qui a des joueurs expérimentés, mais je pense qu'avec beaucoup d'insistance on a réussi à les empêcher d'arriver dans nos buts. Mais en somme, je pense que ça été un très grand match et je félicite l'équipe de la RDC».

Film du match

C'est un match où les Léopards ont été plutôt renversés, parce qu'ils ont été le premier à ouvrir le score par Glody Lilepo Makadi à la 21ème minute d'une tête sur Corner parfaitement bien négocié. Une joie de courte de durée d'autant plus que la réaction du Cameroun ne s'est pas fait attendre.

Dans une balle de corner également, les Lions Indomptables ont assiégé le camp adverse. Le gardien Ley Matampi qui était à son mauvais jour, a fait une très mauvaise sortie à la recherche d'un ballon aérien, qu'il n'aura malheureusement pas, et Yannick N'Djeng va trouver aucune difficulté de placer le pied pour envoyer le cuir au fond du filet dans un poteau vide. C'est l'égalisation ! L'on joue la 29ème minute. Le pire viendra donc à quatre minutes de la fin de la première période, où Félix Oukine va se signaler en donnant l'avantage au Cameroun (2-1, 41') sur une frappe déviée par le défenseur Idumba. Score à la pause !

Au retour des vestiaires, les Congolais tentent d'établir la parité sans succès face à une solide équipe camerounaise qui a très bien défendu son acquis. Tout aura finalement été décidé en première période car le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final, en dépit des occasions de part et d'autre. Le Cameroun confirme ainsi sa suprématie sur la RD Congo dans l'histoire du CHAN (3 victoires en trois confrontations) et valide son billet pour les demi-finales de son CHAN. Pour rappel, le Cameroun a battu la RDC au Chan Soudan 2011 (2-0), il a récidivé au Chan Rwanda 2016 (3-1), et le voici encore en 2020 (2-1).

C'est la première fois que le Cameroun va disputer les demi-finales du CHAN et connaitra l'identité de son adversaire à l'issue du match Maroc-Zambie, prévu pour ce dimanche 31 janvier 2021.

Des tests covid-19 fantaisistes auraient joué aussi

Comme pour le Cameroun, il fallait gagner ce match par tous les moyens, la maladie de coronavirus leur a servi des béquilles pour réussir leur coup. Ils s'entendent avec l'équipe de riposte de leur pays, et déclare 13 nouveaux cas des Léopards positifs à cette malade, sans compter les 7 autres qui se trouvait en quarantaine. Jean Florent Ibenge, le sélectionneur national, lui-même concerné par cette situation a bien eu du mal à croire, lui qui venait d'être testé négatif il y a deux jours.

Une histoire rocambolesque qui va pousser la Fecofa d'aller se plaindre chez les organisateurs et exiger une contre-expertise. «Comment ce sont seulement les Léopards qui sont contaminés et pas les autres», s'est interrogé Théobald Binamungu, coordonnateur des équipes de la RDC.

Vendredi 29 janvier à 22 heures, alors que les Léopards dormaient, l'équipe médicale de la Caf a fait son entrée à l'hôtel où ils ont été logés pour prélever de nouvelles échantillons pour une contre-expertise. Les Léopards non seulement ils vont dormir tard, mais vont rester sous stress toute la journée de samedi en train d'attendre les résultats qui ne seront disponibles qu'à 15 heures, soit à 4 heures du coup d'envoi du match. Ici, il n'y aura que trois cas positifs en lieu et place de 13. Les Léopards sont allés alors au stade avec un moral endommagé au départ par ce stress.

Florent Ibenge a décrié et dénoncé cette tricherie du pays organisateur à la conférence de presse d'après match.