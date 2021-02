Congo-Kinshasa: Comeback sur la démission de Sylvestre Ilunga Ilunkamba

Visé par une motion de censure, ensuite destitué par 367 Députés nationaux, résistant, finalement le Premier ministre de la République démocratique du Congo Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déposé sa démission et de son gouvernement vendredi 29 janvier 2021 auprès du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Une décision qui intervient après son audience de plusieurs minutes avec celui-ci.

Sylvestre Ilunga Ilunkamba a fait savoir à la presse, au sortir de son tête-tête avec le père de la nation, qu'il a rendu les tabliers pour tirer les conséquences de la situation politique actuelle.

Après qu'il ait été notifié vendredi par le bureau d'âge de l'Assemblée nationale à propos de la résolution de la représentation nationale, le désormais Premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo s'est soumis à la Constitution et s'en va la tête haute.

Pour rappel, Ilunga Ilunkamba et son gouvernement n'avaient plus la confiance du Président de la République. Voilà la raison qui a fait qu'il rende les tabliers. Par ailleurs, il y a lieu de noter que, selon l'article 147 constitution, l'article 215 du RI de l'Assemblée nationale et l'ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement (art6), le vote de la motion de censure rend d'office le gouvernement démissionnaire et oblige au Premier ministre à remettre effectivement sa démission de son gouvernement au Président de la République dans les 24 heures et il appartiendra simplement au Président d'en prendre acte. C'est désormais chose faite.