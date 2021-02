Algérie: Début des épreuves du championnat d'Afrique des échecs en ligne individuel

Oran — Les épreuves du championnat d'Afrique des échecs en ligne individuel ont débuté lundi après-midi avec la participation de 200 athlètes filles et garçons de dix (10) pays du continent.

Cette compétition de cinq jours, organisée par la Confédération africaine des échecs, est disputée en Open (toutes catégories), seniors (dames), juniors (filles et Open) et vétérans (plus de 50 ans).

La sélection algérienne est présente avec 12 échéphiles. Il s'agit de Latrach Sabrina, Mezioud Amina en seniors dames, Haddouche Mohamed, Bilal Bellahcen et Sedaoui Amine seniors hommes. Nasr Lina, Ines Bellatar et Imene Zerarga en juniors filles, Walid Bellatar, Brahimi Lamine et Rami Beghriche en juniors garçons et Haddouche Belabbes dans la catégorie de plus de 50 ans.

Selon le président de la FEA, Azzeddine Brahim Djelloul, la compétition se déroule selon le système de neuf rondes à la cadence rapide de 25 minutes plus 10 secondes par coup.

Les organisateurs ont prévu des récompenses pécuniaires aux meilleurs échéphiles dans chaque catégorie allant de 100 à 3.000 dollars américains.