Algérie: Produits pharmaceutiques - Mise en place mardi de l'Observatoire de veille

Alger — L'Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, muni d'une plateforme numérique permettant le suivi en temps réel des stocks en rupture ou sous tension, sera mis en place mardi, a indiqué lundi le président de l'Ordre national des pharmaciens, le docteur Abdelkrim Touahria.

Cet observatoire aura pour objectif "d'avoir une visibilité en temps réel sur la liste des médicaments en rupture totale des stocks ou sous tension à travers une plateforme numérique qui sera renseignée de façon régulière par toutes les parties concernées (producteurs, importateurs, distributeurs, pharmaciens d'officine et hospitaliers)", a-t-il précisé à l'APS.

Selon lui, il s'agit également de faire des propositions sur les solutions et les mesures adéquates afin d'assurer la disponibilité permanente des produits pharmaceutiques notamment les médicaments essentiels dans le cadre de la stratégie mise en place par le ministère de l'Industrie pharmaceutique.

L'autre mission de l'observatoire sera, poursuit-il, l'établissement de la liste des médicaments essentiels pour une meilleure prise en charge du citoyen notamment les pathologies lourdes (maladies chroniques, cancers,...) ainsi qu'une meilleure régulation pour une meilleure maîtrise et une meilleure gestion de ce secteur.

Selon M. Touahria, les ruptures d'approvisionnement sont une réalité qui date depuis plusieurs décennies et qui n'est pas propre à l'Algérie, soulignant que les causes sont diverses et multiples, citant notamment les problèmes structurels tels que l'absence de visibilité sur les stocks existants et l'absence de statistiques de consommation.

Il cite également comme causes l'absence de coordination entre prescripteurs et dispensateurs, l'absence de visibilité sur la liste des produits en rupture, sous tension ou en difficulté d'approvisionnement et une utilisation non rationnelle des prescripteurs ou des citoyens.

Le directeur général de l'Agence nationale du médicament (ANM), Kamel Mansouri, avait assuré, fin 2020, que la disponibilité des médicaments en rupture d'approvisionnement au niveau du marché algérien allait connaitre une "nette amélioration" dès la fin du mois de janvier 2021.

Tout en reconnaissant que le marché local du médicament a connu des ruptures de près de 100 médicaments ces derniers mois, M. Mansouri avait déclaré que la mise en place de l'observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques allait contribuer à régler le problème des ruptures.