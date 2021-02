Ile Maurice: Ébène - Deux mécaniciens arrêtés pour une série de vols de voitures

Ils sont en détention depuis le 29 janvier. Shameer Osman, 37 ans et domicilié à Terre-Rouge, et Reshad Lallmohamud, 26 ans et habitant Port-Louis, tous deux des mécaniciens, ont été arrêtés par les limiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Rose-Hill suivant une série de vols de voitures dans la région d'Ébène.

Les enquêteurs soupçonnent qu'ils s'adonnent à un trafic de voitures. D'ailleurs, un véhicule volé a été retrouvé chez Shameer Osman. Les deux mécaniciens achèteraient des voitures accidentées ou dites «total loss» et remplaceraient ensuite des pièces enlevées des voitures volées, pour les revendre.

Les présumés voleurs avaient tout planifié afin que les enquêteurs ne puissent les repérer. Ils avaient pris le soin de cacher une partie de la plaque d'immatriculation avec un autocollant pour qu'elles ne soient pas retracées par les caméras. Mais suivant un travail d'intelligence et des informations recueillies sur le terrain, la police a pu remonter jusqu'à Shameer Osman et Reshad Lallmohamud.

Ces derniers nient avoir volé des voitures. Ils disent avoir acheté les véhicules d'un individu. Sauf qu'après vérification, la personne mentionnée est décédée. L'enquête se poursuit. D'autres suspects sont recherchés dans cette affaire.

Par ailleurs, le 29 janvier, une voiture volée a été récupérée dans le Sud et une autre à Rivière-Noire. L'opération a été menée par l'inspecteur Pirbacosse et la CID de Rose-Hill, sous le commandement du surintendant de police Bansoodeb et du Deputy Commissioner of Police Bhunnoo.