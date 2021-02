Ile Maurice: Bhadain - L'arrestation de deux habitants de St-Pierre pas liée au meurtre de Manan Fakhoo

L'arrestation d'Antish Gowry, 30 ans, et de Nitish Yerukanaidoo, 36 ans, deux habitants de Saint-Pierre, laissait penser qu'ils étaient impliqués dans le meurtre par balles de Manan Fakhoo.

Cependant, d'aucuns se demandaient pourquoi la police avait retenu une accusation de tentative de meurtre contre eux, alors qu'il s'agissait bien d'un meurtre. Or, nous a appris Roshi Bhadain hier lors du meeting à La Louise, l'accusation a trait à l'incident survenu à Grand-Baie quelques jours avant l'assassinat de Manan Fakhoo. L'homme de loi nous a livré des détails de cet incident tels qu'ils lui ont été relatés par un des deux cousins dont il est l'avocat.

Les deux cousins qui étaient dans une voiture à Grand-Baie ont failli heurter une autre voiture qui est passée très vite devant eux. Un des cousins a manifesté sa colère en interpellant le conducteur. Et c'est alors que les occupants de cette voiture ont stoppé et sont descendus pour donner une correction à Antish Gowry et Nitish Yerukanaidoo. Alors que les coups pleuvaient, un des deux cousins a pris le volant de sa voiture pour foncer sur les agresseurs dans le but de se défendre contre cette bande enragée dont faisait partie Manan Fakhoo.

Après la fusillade du mercredi 20 janvier ayant causé la mort de Manan Fakhoo à Beau-Bassin, la police a arrêté ces deux cousins et on a parlé de cette rixe à Grand-Baie qui serait cause d'une vengeance. Or, comme le dit Roshi Bhadain, il n'a jamais été question de soupçons d'assassinat de Manan Fakhoo à Beau-Bassin contre ces deux cousins. En tout cas, pas pour le moment.

La question qui est posée : si la police ne soupçonne pas Antish Gowry et Nitish Yerukanaidoo du meurtre de Manan Fakhoo, pourquoi avoir retenu une accusation provisoire de tentative de meurtre pour l'incident de Grand-Baie à leur encontre, et en les maintenant en cellule policière ? La police attend-elle d'autres éléments concernant la responsabilité des deux cousins dans l'assassinat de Manan Fakhoo ? Si c'est le cas, c'est une drôle de façon d'opérer de la part de la police. À moins que l'on ait tenté de faire croire qu'Antish Gowry et Nitish Yerukanaidoo sont impliqués dans la mort de Fakhoo. Et pourquoi cela ? Pour couvrir d'autres personnes ?

Contacté, le service de communication de la police confirme que ces deux jeunes de Saint-Pierre sont maintenus en cellule pour l'incident de Grand-Baie, pas pour le meurtre de Manan Fakhoo. Soit la police a mal communiqué ou les journalistes ont mal compris. Roshi Bhadain se demande aussi pourquoi la police ne consulte pas les images de Safe City pour obtenir la confirmation que Yerukanaidoo et Gowry étaient bien à Saint-Pierre à l'heure où Manan Fakhoo se faisait attaquer à Beau-Bassin. Voilà un mystère qui s'ajoute à ceux de Kistnen, Kanakiah et autres.