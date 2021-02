Congo-Kinshasa: Éducation - La Banque mondiale s'explique sur le report du premier versement du Projet PERSE

Le conseil d'administration de l'institution financière internationale a bien approuvé en juin 2020 le Projet pour l'équité et le renforcement du système éducatif, PERSE en sigle. Mais, le premier versement de 100 millions de dollars américains a été décalé à une date ultérieure au regard de certains manquements et faiblesses épinglés dans une enquête de l'Inspection générale des finances (IGF).

La Banque mondiale vient d'éclairer la lanterne du public au sujet de projet PERSE qui n'a pas bénéficié de son premier financement de 100 millions de dollars US comme prévu en décembre dernier. Que faut-il savoir sur ce projet ? Il s'agit, précise-t-elle, d'un projet d'une valeur de 800 millions de dollars américains échelonné sur une période de quatre ans. L'objectif poursuivi est d'appuyer le programme de gratuité de l'enseignement primaire du gouvernement de la République, et d'alléger ainsi le fardeau des frais scolaires des ménages rd-congolais. Ce projet vise aussi à améliorer l'accès à l'enseignement primaire dans plusieurs provinces du pays : Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, Lomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Kwilu, Kinshasa et Kongo central. Enfin, il y a aussi l'objectif de renforcement des systèmes fondamentaux de gouvernance dans le secteur de l'éducation.

Sur le plan des modalités pratiques, il était prévu un premier versement de 100 millions de dollars US en décembre 2020, sur la base des résultats produits par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Même si la BM se félicite des efforts rd-congolais de promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques, elle se dit préoccupée par les résultats. En effet, l'enquête menée par l'Inspection générale des finances (IGF), renchérit-t-elle, « a révélé, selon des informations parues dans la presse, des manquements, notamment des cas de fraude et de détournements de fonds publics, ainsi que des faiblesses dans les contrôles internes ». Sur la base de ces informations, « le décaissement prévu au mois de décembre a été reporté à une date ultérieure ».

Exerçant sa responsabilité fiduciaire en tant que financier du projet PERSE, la Banque mondiale assure continuer à travailler en étroite collaboration avec les autorités rd-congolaises pour recueillir de plus amples informations au sujet de cette enquête de l'IGF, ainsi que toute proposition rd-congolaise de mesures correctives. Par ailleurs, elle confirme également son engagement à continuer à soutenir le secteur éducatif en RDC, notamment en ce qui concerne le renforcement des mécanismes de redevabilité.