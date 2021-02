Congo-Kinshasa: Evènement - Un théâtre pour mettre en valeur la beauté de la femme albinos

Cette activité organisée par Pyramide Mwimba Production et Médecin de scène avait allié à l'art scénique, d'autres aspects de la vie dont le défilé de modes ainsi que l'exposition d'œuvres ancestrales.

L'évènement organisé le 29 janvier 2021 à l'immeuble Le Palmier, à Gombe, avait pour objectif, de mettre en valeur la beauté de la femme albinos. Pour atteindre cet objectif, les organisateurs, avec à la tête Glove Mwimba, qui est le vice-président de l'ONG des albinos de la République démocratique Congo (RDC), la Fondation Mwimba Texas (FMT), ont programmé plusieurs activités dont le défilé de modes des femmes albinos, l'art de Molière, le théâtre, avec la pièce de couronne de corona, écrit le metteur en scène Roméo Mayola, et réalisé par Lionel Nzeyi. Il y avait également exposition d'œuvres ancestrales réalisées par l'équipe Bakoko.

Le groupe de mannequins était constitué de jeunes filles albinos membres du département mannequinat et de défilé de modes de la FMT conduites par Alida Kamba. « Nous sommes dans la continuité de la vision du grand esprit et esprit supérieur Alphonse Mwimba Texas, qui est le Mandela des albinos et qui avait une vision très élevée pour l'albinos », indiqué Glove Mwimba, le fils-ainé du catcheur albinos décédé, le défunt président-fondateur de l'ONG des albinos de la RDC, la FMT, Mwimba Makiese Texas, désormais membre du comité directeur de cette organisation.

Pour la continuité de cette vision, le directeur général de la Mison Pyramide Mwimba Production entretient des relations avec plusieurs organisations et institutions en vue de continuer à valoriser l'albinos, à lutter contre l'auto-discrimination et la discrimination dont il est victime, et d'assurer sa protection et son bien-être. C'est dans ce cadre que Glove Mwimba a placé l'évènement organisé au sixième niveau de l'immeuble Le Palmier.