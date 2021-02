Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Albert Oniangué se porte candidat

Colonel à la retraite, le pasteur Albert Oniangué a annoncé le 1er février, au cours d'une conférence à Brazzaville, sa candidature à l'élection présidentielle du 21 mars prochain.

« J'ai décidé de me porter candidat à l'élection présidentielle du 21 mars prochain, avec une seule ambition : apporter à mon pays un souffle nouveau, une énergie nécessaire à son redressement et des solutions à la crise profonde qu'il traverse », a déclaré l'ancien aide de camp du feu président Jacques Joachim Yhombi Opango et du président Denis Sassou N'Guesso.

Plaçant sa candidature sous le signe du rétablissement de l'ordre moral et de la justice sociale, Albert Oniangué se veut être un homme de foi, de réflexion et d'action. Son projet de société sera placé sous le triptyque : foi, pensée et action. « Ma candidature n'est pas le fruit d'un calcul politicien, c'est la réponse à un appel que je ressens au plus profond de moi-même et auquel je ne puis me dérober. Elle s'inscrit dans la perspective du redressement de notre pays en privilégiant le rétablissement de l'ordre moral et en mettant en place un nouveau contrat social fondé sur la justice et l'équité... », a expliqué le candidat déclaré.

Albert Oniangué a invité les Congolais à se faire inscrire sur les listes électorales afin d'accomplir leur droit civique le 21 mars prochain. Interrogé sur ses chances de gagner, le candidat a estimé que Dieu n'échoue jamais et il y a un défi à relever pour la nation. « Il y a quelque chose qui me presse, c'est un mandat divin. Cela me presse pour pouvoir apporter des solutions avec l'aide de Dieu. Si je me suis décidé à être candidat, c'est que j'ai regardé tous les contours possibles. D'aucuns pourront dire qu'il y a une machine électorale qui est maîtrisée, d'autres diront que vous n'avez pas un parti politique, je suis un candidat des Congolais », a-t-il poursuivi.

Né le 15 octobre 1954 à Boundji-Atsé, dans le département de la Cuvette, Albert Oniangué est un ancien enfant de troupe (AET). Il se présente à cette élection comme, a-t-il dit, un homme neuf ayant une ambition pour le Congo. « D'apparence, j'arrive comme un saut dans l'inconnu, mais c'est cela le domaine de la foi. La foi, c'est une assurance des choses qu'on espère mais une démonstration des choses qu'on ne voient pas. Je vais avec la foi à un Dieu vivant et ce Dieu-là ne me décevra jamais », a-t-il conclu.