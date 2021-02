Cameroun/Mali: CHAN 2020 - Le dernier carré

Le Cameroun, le Mali, le Maroc et la Guinée ont obtenu, le week-end dernier, leurs tickets pour les demi-finales.

Les choses se précisent un peu plus dans ce CHAN Total 2020, après l'étape des quarts de finale durant le week-end écoulé. Le dernier carré est en effet connu, avec le Mali, le Cameroun, le Maroc et la Guinée. Des pays qu'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition, hormis le Maroc, tenant du titre qui assume jusqu'ici son statut de favori. Et c'est bien le seul d'ailleurs.

L'affiche Mali-Congo, adversaires samedi dernier à Yaoundé, n'était certainement pas celle qui avait les faveurs des bookmakers au départ, tant peu de gens auraient parié sur ces deux équipes en quarts de finale. Mais elles ont finalement justifié leur présence parmi les huit meilleures équipes du continent, avec un match solide et plaisant. Les matchs nuls vierges sont pour la plupart souvent ennuyeux, mais celui-là a tenu en haleine les amateurs. D'ailleurs, le suspense était tel qu'il a fallu l'épreuve des tirs au but pour départager les deux équipes. Et à ce jeu, la surprenante équipe malienne a été la plus solide, mentalement. Comme quoi, il faudra compter sur ces Aigles-là.

De son côté, le pays organisateur a déjoué les pronostics en sortant, à Japoma, devant un public en liesse, la RDC, l'équipe la plus titrée de cette compétition (2). Si l'imbroglio autour des tests Covid-19 peut avoir perturbé leurs adversaires, les Lions ont fait ce qu'il fallait pour se qualifier pour les demi-finales du CHAN 2020 (2-1). Une première dans leur histoire, qui vaut bien cette prime spéciale du chef de l'Etat, d'un montant de 7 millions F, annoncée par le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, dans les vestiaires. De quoi surmotiver une équipe du Cameroun, annoncée à Limbé dès ce jour, qui a certainement offert sa prestation la plus aboutie samedi dernier.

Hier, les deux derniers quarts de finale ont livré leur verdict avec le Maroc et la Guinée donc, pour des demi-finales programmées mercredi prochain à Douala et Limbé. Yaoundé quant à elle, n'aura plus qu'à attendre les finalistes pour l'apothéose le 7 février prochain.