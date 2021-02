Cote d'Ivoire: Retrait du Cojep des plateformes de l'opposition - Charles Blé Goudé fait le grand déballage

Charles Blé Goudé a donné les raisons du retrait de son parti, le Cojep, de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix (Cdrp) et des plateformes de l'opposition. Il s'exprimait lors de la rentrée politique de sa formation politique dont les membres s'étaient réunis dans un hôtel à Abidjan-Cocody, le dimanche 31 janvier 2021.

Ainsi dans son intervention diffusée en direct, dans la salle de la rencontre, depuis La Haye, Charles Blé Goudé a été sans détour : « Le mode de fonctionnement et de prise de décision ne convenait plus au Cojep ». Précisant que cette décision de son parti est consécutive à plusieurs interpellations des autres membres politiques. « Lorsque vous tentez d'interpeller vos partenaires et que ça ne marche pas, il faut quitter ».

Revenant sur les objectifs de la Coalition (Cdrp), Blé Goudé explique que cette plateforme était non-idéologique, à but non-électoraliste. Elle devait se battre pour obtenir, dit-il, des conditions d'élections non-violentes. Hors, la nature de celle-ci avait désormais changé. Raison pour laquelle, au dire de patron du Cojep, la coalition n'a pu réunir les conditions d'élections non-violentes, après un an de collaboration.

« Dans la vie quand on ne peut plus, on ne veut plus, on doit simplement dire non. On peut simplement dire non même en souriant. Et c'est ce que nous avons fait », clarifie-t-il. Ajoutant que la décision n'a pas été prise à l'insu des autres formations politiques. Son représentant à cette coalition, Dr Saraka Patrice, a signifié le départ aux partenaires pour qui, d'ailleurs, ils continuent d'avoir du respect.

Malgré ce départ, Charles Blé Goudé souligne que sa formation politique reste toujours un parti de l'opposition. Car selon lui, ce n'est pas la présence au sein d'une plateforme qui leur confère le statut d'opposant. «C'est plutôt notre posture vis-à-vis du régime qui gouverne la Côte d'Ivoire », se veut-il claire.