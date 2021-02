Niger: Des intellectuels appellent à un sursaut patriotique

Une centaine de personnes appellent, notamment, à l'unité, avant le second tour de la présidentielle le 21 février.

"Appel au sursaut patriotique". Le document de neuf pages signé par une centaine d'intellectuels nigériens, regrette aussi la misère généralisée, la mise à mal de l'unité nationale, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. "Appel au sursaut patriotique" encourage par ailleurs les Nigériens à choisir librement leur futur président de la République.

Transparance et honnêteté

Les signataires souhaitent que le second tour de la présidentielle du 21 février- qui opposera le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, et l'ancien président Mahamane Ousmane, se déroule dans des conditions de transparence et d'honnêteté. "Il est de la mission naturelle et historique des élites intellectuelles de jouer un rôle déterminant dans la vie de leur nation", écrivent les signataires. C'est ce qu'explique à la DW, Mahamadou Danda, l'un des signataires. Il a été Premier ministre de transition entre 2010 et 2011, après le coup d'Etat perpétré par Salou Djibo et qui a renversé le président de l'époque, Mamadou Tandja.

