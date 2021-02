Madagascar: Atsimo Andrefana - Affectation massive du personnel de « Soatalily »

L'année 2021 sera l'année du travail pour la direction régionale de la Communication et de la culture. Elle mute son personnel.

Des collègues des chaînes publiques à Toliara n'en reviennent pas. Ils doivent changer de cadre de travail et de cadre de vie en l'espace de quelques jours seulement. Ils doivent rejoindre de nouveaux postes dans d'autres districts. Huit membres du personnel de la direction régionale de la Communication et de la culture, ont été affectés dans les districts composant la région Atsimo Andrefana. La décision de les muter à d'autres endroits est tombée il y a deux semaines, et ils ont déjà rejoint leurs postes respectifs hier. Ce sont des animateurs, des journalistes, des cameramen de la RadioTélévision Soatalily mais également des fonctionnaires du service régional de la Communication et de la Culture.

L'affectation massive a fait réagir plus d'un que des autorités ont même demandé la raison de cette décision soudaine. Laura Ambinintsoa, directeur régional de la Communication et de la culture Atsimo-Andrefana, explique que c'est une décision normale et ordinaire pour ceux qui travaillent pour l'État.

« Ce n'est pas du tout une affectation disciplinaire mais une affectation pour les besoins de services. Le ministère de la Communication et de la culture, pour atteindre ses objectifs, procède au redéploiement de son personnel, et cela concerne Atsimo-Andrefana » explique-t-elle.

Un délégué de communication a été carrément mis à la porte. Marcelia Ravololonjanahary, journaliste, est mutée à Morombe. Yolande Harisoa, journaliste et actuelle présidente de l'association des Journalistes de l'Atsimo Andrefana, rejoint le district de Toliara 2. John Randrianalisoa, cameraman, est affecté à Ankazoabo. D'autres rejoignent Bezaha ou encore Beroroha. Ces journalistes affectés, deux ECD et trois fonctionnaires, ne se substituent pas aux délégués de communication mais exerceront leur fonction habituelle. « C'est un nouveau souffle qu'on veut apporter à la communication et à la culture dans les districts.

Ils travailleront de près avec les délégués de communication qui ont toujours travaillé en solitaire. Les anciens ont aussi besoin de relève » poursuit le directeur. Toujours est-il que ces nouveaux affectés rejoignent leur poste sans matériel, lequel a déjà été demandé au ministère central, d'après les précisions de Laura Ambinintsoa. Une collègue affectée raconte qu'elle s'attèle d'abord à la recherche de logement car se réfugie pour le moment chez des connaissances. « Je vais m'organiser avec les moyens du bord pour remplir mes tâches, » souligne-t-elle. Une promesse de retour à Toliara a été tout de même annoncée.