Ile Maurice: Saanjeev Nurkoo retourne sur le lieu de l'assassinat d'Urvashi Awotar

L'ex petit ami d'Urvashi Awotar qui l'a poignardée à mort en pleine rue à Curepipe est retourné ce matin à l'endroit précis de l'assassinat pour une reconstitution des faits.

Hier, lundi 1er février, le suspect qui est passé aux aveux est a été traduit à la Bail and Remand Court avant d'être reconduit en cellule. Avant cela, Saanjeev Nurkoo a longuement expliqué son mobile aux enquêteurs : il n'a pas digéré que sa petite amie, Urvashi Awotar le quitte pour quelqu'un d'autre. Il a raconté que dès qu'il en a eu la confirmation - le mercredi 27 janvier, il s'est présenté à la station-service de Curepipe où son ex travaille, il lui a arraché son téléphone des mains et a lu ses messages, découvrant ainsi qu'elle l'avait remplacé - l'idée de lui faire du mal et de la blesser tournait en boucle dans sa tête. Dimanche, n'y tenant plus, il s'est muni d'un couteau de cuisine et a pris Urvashi Awotar en filature dès qu'elle a quitté son lieu de travail.

Et quand il en a eu l'occasion, Saanjeev Nurkoo s'est approché d'elle et lui a asséné un coup fatal à la poitrine. Rattrapé par des badauds alors qu'il tentait de s'enfuir, il a été passé à tabac par ces derniers avant d'être remis à la police de Curepipe. Lors de son interrogatoire en présence du chef inspecteur Murugesan et du sergent Hassea, l'habitant de Batimarais est passé aux aveux. Il a reconnu avoir tué Urvashi Awotar car cette dernière a mis fin à leur relation qui a duré deux ans. «Je n'acceptais pas de la perdre. Je l'ai supplié de me pardonner et de recommencer mais elle avait déjà quelqu'un d'autre dans sa vie», a expliqué le suspect aux enquêteurs.

Par ailleurs, les funérailles de la jeune femme ont eu lieu hier au domicile de sa mère. Cris, pleurs et incompréhension régnaient dans cette maison se trouvant à la rue Rajcoomar Gujadhur, à Résidence Malherbes. Les proches et amis de la jeune fille n'en reviennent pas qu'Urvashi Awotar ne soit plus de ce monde et ait connu une fin aussi atroce.

Une de ses amies confie qu'elle se souvient quand Urvashi Awotar a fait la connaissance de son présumé meurtrier. «Il y a deux ans, elle m'avait raconté qu'elle était tombée éperdument amoureuse de Saanjeev Nurkoo. Je ne crois pas qu'elle ait pu le croire capable de la tuer. Urvashi que l'on appelait aussi Shruti, ne méritait pas de finir ainsi. Elle avait la vie devant elle. C'était quelqu'une qui avait le coeur sur la main, toujours prête à aider», raconte-t-elle.

Certaines personnes présentes aux funérailles d'Urvashi Awotar n'ont pas hésité à clamer haut et fort que Saanjeev Nurkoo ne mérite pas de vivre. «Linn rest dans lacaz tifi-là pendant deux ans. Kan tifi la kit li, li touye li ! Sentima li pena, li bizin pa viv. Li tire lavi sa tifi la zis zour lanniverser so mama», raconte un proche, qui n'admet pas cet acte ignoble.