Congo-Kinshasa: Absent à la table ronde organisée par le CAPUU - Mayobo et Makiashi réprimandés

Les conclusions sont prises, la rupture est effective au sein de Parti Lumumbiste Unifié (PALU). En effet, c'est lors de la table ronde du vendredi 29 janvier dernier organisée par le Comité d'Action pour un PALU Uni et Unique (CAPUU), en vue d'unifier le parti de Gizenga, que le facilitateur présent Laurent Batumona a acté ce verdict de rupture définitive entre le PALU et les "camarades" Mayobo et Makiashi, suite à leur absence à la table ronde à laquelle ils étaient tous deux formellement invités.

C'était dans la grande salle du Centre Bondeko à Kinshasa que le CAPUU a tenu la table ronde visant l'unification du PALU afin d'enterrer la hache de guerre. Formellement invités à prendre part à ces assises, Willy Makiashi et Godefroid Mayobo ont brillé par leur absence qui, selon certains militants, est un signe de manque de respect et de mauvaise volonté en ce qui concerne l'unification du parti.

De son côté, au sujet de ce sabotage et de ces absences sans raisons valables de Mayobo et Makiashi, Mme Dorothée Gizenga affirme en présence des facilitateurs notamment, M. Laurent Batumona, que ces absences ne la chagrine pas. «Nous sommes fatigués de toujours venir vers eux, vers nos camarades et qui n'acceptent pas de s'unir avec nous. Leur absence aujourd'hui ne nous chagrine pas non plus, parce ce n'est pas une surprise. Nous avons rempli les formalités, nous avons annoncé la table ronde et nous avons mis en place toutes les facilités pour que la table ronde se passe bien et surtout pour avoir des facilitateurs», a-t-elle déclaré.

En effet, peu avant d'affirmer que les dés sont jetés et d'acter la rupture du PALU, le médiateur Laurent Batumona a signalé également que l'absence de Mayobo et Makiashi n'était pas une surprise. «Je savais qu'ils ne viendront pas, que ça soit le groupe du camarade Makiashi ou de l'excellence Mayobo ; parce que chacun dans son coin pensent qu'il est chef ... même si vous utilisez toutes les formes de médiation, il n'y a plus moyen qu'ils se réunissent, car chacun là où il se trouve pense qu'il est arrivé sur le trône», a-t-il souligné.

Devant cette situation de division, la base du parti veut un PALU uni, le PALU "Original", avec ou sans les protagonistes. En effet, malgré les actions mises en place par le CAPUU pour l'unification du PALU, la division est déjà consommée. Le parti à ce jour divisé nage présentement dans une bataille d'héritages.

C'est dans cette optique que la base du PALU ayant participé vendredi 29 à la table ronde, demande de garder le patrimoine du PALU et d'interdire aux autres ailes du PALU d'en faire usage. « Ce patrimoine est composée d'abord du nom de Gizenga, ensuite du nom de PALU qui est incarné dans l'identité de Gizenga, en troisième position c'est le drapeau du PALU, ses slogans ainsi que le groupe traditionnel qui accompagne le PALU», a précisé M. L. Batumona.

Devant les faits accomplis et une division certaine, face à l'absence non justifié des ténors de deux ailes du PALU, le facilitateur L. Batumona a constaté, ensemble avec les membres du CAPUU ainsi que la base du parti que l'unification était impossible. «J'étais venu voir comment arranger les choses, mais je constate que la réconciliation est un échec, nous ne pouvons que prier pour que Dieu vous fasse grâce», a-t-il déclaré.

Ainsi, pour clore ces assises, suite aux absences de Mayobo et Makiashi, Laurent Batumona a acté de la rupture du PALU. «Nous avons acté la rupture de ce parti, suite à leur absence, et nous vous félicitons pour votre courage dans cette bataille», a-t-il dit, avant de poursuivre sur une possible réconciliation dans le futur.