Congo-Kinshasa: Une délégation saoudienne a échangé avec Félix Tshisekedi

Les questions de coopération bilatérale entre Ryad et Kinshasa étaient au cœur des échanges entre le chef de l'Etat rd-congolais Félix Tshisekedi et une délégation saoudienne conduite par le Ministre d'Etat et ministre aux affaires africaines, Ahmed Abdulaziz Kattan. C'était dans la matinée du 1er février 2021 au Palais de la nation. L'homme d'Etat saoudien a également remis au président Tshisekedi une lettre du Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

Au cours de cette audience accordée aux hôtes du chef de l'Etat congolais, il importe de noter la présence de la Ministre congolaise des Affaires Etrangères, Mme Marie Thérèse Tumba Nzeza et du Directeur de Cabinet du chef de l'Etat, M. Guylain Nyembo.

Au sortir de la réunion, M. Ahmed Abdulaziz Kattan a indiqué avoir fait part au Président de la République de la tenue, cette année en cours, du sommet arabo-africain et a, dores et déjà, adressé une invitation pour qu'il prenne part personnellement à ce grand rendez-vous.

A en croire M. Ahmed, son pays souhaite, dans un proche avenir, initier des échanges entre experts congolais et saoudiens.

Le Royaume saoudien invite de ce fait des investisseurs et potentiels hommes d'affaires congolais à venir visiter leur pays en vue de renforcer le partenariat et la coopération d'intérêts communs dans les domaines comme l'infrastructure, l'agriculture, le tourisme, etc.

Le ministre d'Etat saoudien a souligné l'étape importante de sa visite en RDC qui scelle un processus irréversible de renforcement des liens d'amitié entre les deux pays.

Notons que M. Ahmed Abdulaziz Kattan séjourne à Kinshasa depuis le Dimanche 31 janvier 2021 et qu'il est Titulaire de cet important ministère depuis Février 2018. Il est responsable du programme Vision 2030, lancé par son pays en vue de contourner le diktat du pétrole et ainsi encourager le développement d'autres secteurs de l'économie.