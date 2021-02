Congo-Kinshasa: Kisangani - Le CIFOR sensibilise pour réduire la demande de viande de brousse

Le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) vient de lancer une nouvelle campagne pour sensibiliser le grand public sur l'importance de réduire la consommation de viande de brousse en ville.

Dans un communiqué publié par cette structure, l'on note que cette opération fait suite à une demande croissante de viande de brousse dans la province de la Tshopo, occasionnée principalement par la croissance démographique de Kisangani et d'autres centres urbains. Ce qui a des conséquences néfastes sur la faune, les moyens de subsistance, et la sécurité alimentaire. La campagne, qui est soutenue par l'Agence américaine de coopération au développement (USAID) et l'Union européenne, sera mise en œuvre de février à mai 2021.

Les activités prévues comprennent des spots publicitaires, des affiches informatives et des animations médiatiques.

Selon Nathalie van Vliet, experte en gestion de la faune au CIFOR, même si les espèces d'animaux sauvages les plus chassées sont communes et résilientes, la forte demande de viande de brousse entraîne l'épuisement local de certaines espèces très vulnérables dans les forêts autour de Kisangani.

"Cependant, les effets négatifs de cette tendance vont bien au-delà de l'environnement. Les familles des chasseurs en zone rurale ne consomment pas assez de protéines dans leurs repas et les chasseurs préfèrent vendre le gibier car c'est souvent la seule source de revenus localement. Cette situation crée un énorme problème de malnutrition dans les communautés les plus vulnérables, où il n'y a pas d'alternatives disponibles", a-t-elle ajouté.

En effet, des recherches menées par le CIFOR dans la réserve de biosphère de Yangambi révèlent qu'actuellement les chasseurs vendent plus de 80% de ce qu'ils chassent. Ce chiffre devrait continuer à augmenter à mesure que le gibier deviendra plus difficile à trouver en raison de la chasse excessive.

Ainsi, pour Jonas Muhindo, la population est confrontée à une situation critique qui appelle à repenser son système alimentaire.

"Cependant, la disponibilité limitée d'alternatives abordables et accessibles reste un défi majeur pour inciter des changements de comportement à l'échelle nécessaire", a fait savoir cet expert junior au CIFOR.

Par ailleurs, des études de marché montrent que seul le poulet importé est moins cher que la viande de brousse, laissant ainsi peu d'alternatives de viande produite localement. Par conséquent, le CIFOR vise à appuyer le secteur de production locale porcine et de poulet, à travers un meilleur marketing des fournisseurs des produits à prix compétitifs et le soutien des unités de production dans le secteur de l'élevage.

"Selon nos enquêtes, les consommateurs sont insatisfaits avec la qualité de la viande de brousse vendue en ville. En raison de la disparition de la faune dans les alentours de Kisangani, la viande de brousse provient de loin, ce qui implique une durée de transport de plus en plus longue et dans des conditions sanitaires déplorables. Lorsqu'elle est vendue dans les marchés, la viande a souvent déjà entamé un processus de putréfaction", a déclaré Jonas Nyumu, expert junior au CIFOR.

Il espère toutefois, que ce sentiment offre une opportunité pour changer leur comportement et les incitent à privilégier le poulet ou porc local.