Congo-Kinshasa: Inauguration de la Tour Congoflux à Yangambi

Erigée dans le bassin du Congo à Yangambi, la première tour à flux de covariance des turbulences a été inaugurée le 31 janvier dernier. La vocation première de cette tour sera d'appuyer la communauté scientifique congolaise et internationale dans l'étude de la contribution des forêts tropicales à l'atténuation du changement climatique.

Elle devrait permettre de confirmer avec des données scientifiques tangibles, le rôle essentiel des forêts du bassin du Congo dans l'équilibre climatique planétaire et l'urgence de les protéger. Les instruments installés sur cette structure remarquable permettront de mesurer notamment, les échanges de gaz à effet de serre entre l'atmosphère et la forêt.

La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence de diverses personnalités parmi lesquelles, le Gouverneur de la Province de la Tshopo, Louis-Marie Wale Lofungula ; le Directeur du cabinet du Ministère de la Recherche scientifique, Oscar Shetonde Mihigo ; l'Ambassadeur de Belgique, Jo Indekeu ; et l'Ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaigner.

"Nous sommes ravis de soutenir et d'accompagner cette réalisation si importante pour la relance de l'activité scientifique à Yangambi", a souligné l'ambassadeur Jo Indekeu.

Selon lui, la tour Congoflux place la République Démocratique du Congo à la pointe en matière de recherche afin de relever l'un des plus grands défis auquel nous sommes tous confrontés, le changement climatique.

Par ailleurs, les équipements de cette infrastructure, opérationnels depuis octobre 2020, révèlent déjà leurs premières données.

"La tour constitue, pour nous, un atout majeur permettant de mesurer la capacité du bassin du Congo à absorber le carbone. Ces données précieuses contribueront significativement aux futures élaborations en matière de politique publique adaptée en garantissant la valorisation, la protection et la bonne gestion de nos forêts", a fait savoir le Directeur de l'INERA-Yangambi, Dr. Michel Lokonda.

Congoflux a été construite, en partenariat avec l'Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomique (INERA), par l'Université de Gand (UGent), le Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), la société Resources & Synergies Development (R&SD) et l'École Régionale Post-universitaire d'Aménagement et de Gestion intégrés des Forêts Tropicales (ERAIFT).

Elle fait partie d'un effort plus vaste de l'UE et de certains Etats Membres, en particulier la Belgique, afin que Yangambi devienne un pôle scientifique au service du bien-être durable des populations locales et de la biodiversité unique de la RDC. Cette action vise de manière globale le soutien de la recherche scientifique, la promotion de la conservation et la gestion durable des ressources naturelles ainsi que l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales vivant autour de la Réserve de biosphère de Yangambi.

La tour a été financée par la Belgique à travers une coopération déléguée à l'Union européenne.