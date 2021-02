Congo-Kinshasa: Salle d'attente !

Il avait remué ciel et terre pour le combat de la démocratie. Il suscitait tant d'espoirs pour tout un pays. Il avait une vision : celle de l'instauration d'un Etat de droit. Il avait un crédo : "le peuple d'abord".

Hélas ! La mort l'emporta à un moment crucial de l'histoire politique de la RDC. Son slogan lors du scrutin présidentiel de novembre 2011, son fils en a fait son unité de mesure quelques années plus tard, en vue de chasser la pauvreté et de faire développer le pays. Pendant que les congolaises et congolais se sont souvenus du Sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi Wa Mulumba, la République ne cesse de subir des humiliations. Situation politique instable, crise socio-économique, corruption, détournement des fonds de l'Etat, 2 ans après la victoire "contestée" de Félix Tshisekedi à la présidentielle, "le peuple d'abord" continue à attendre dans une "salle d'attente" le changement radical envers les mauvaises pratiques qui ont détruit le pays durant plusieurs décennies.

Comme hier, aujourd'hui, les nouvelles sont loin d'être bonnes dans le secteur éducatif congolais. La gratuité quasi-inexistante made in Félix Tshisekedi, est plus que jamais sur la voie de devenir une pierre d'achoppement du présent mandat qui, loin s'en faut, brille par des promesses jusque-là encore non tenues. Quel gâchis ! Gratuité, Mafia, détournement, voilà qui a poussé la Banque mondiale à reporter à une date ultérieure le décaissement prévu au mois de décembre, après les allégations de l'IGF sur le détournement de fonds dans le secteur de l'éducation. Qui gagne ? Qui perd ? L'avenir de nos enfants est non seulement incertain mais aussi en danger. La population attend beaucoup de l'union sacrée lancée par Félix Tshisekedi. Comme il détient désormais la majorité et au parlement, le peuple attend avec impatience un changement. Il n'accepterait plus d'entendre ne fût-ce qu'une annonce comme quoi Kabila ou ses ténors ont bloqué les actions de Félix Tshisekedi. Celui-ci sera seul devant le peuple pour faire son bilan. Il devra l'assumer.

C'est ce mercredi 3 février qu'aura lieu l'élection du Bureau définitif de la Chambre basse du parlement après la déchéance du Bureau Mabunda, au mois de décembre. Vraisemblablement, les choses sont allées vite voire très vite. Le doyen Mboso Christophe aura accomplit la mission lui confiée par le chef de l'Etat avec brio. L'Assemblée nationale sera-t-elle le temple de la démocratie pour légiférer de lois pour le bien-être de la Nation ? La population attend et espère que l'union sacrée sera une coalition de ceux qui aiment et travaillent effectivement pour la République.