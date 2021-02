Congo-Brazzaville: Congo / Albert Oniangué - Le père du footballeur Prince Oniangué candidat à l'élection présidentielle

Albert Oniangué, le père de Prince Oniangué, milieu de terrain du SM Caen, est candidat à l'élection présidentielle congolaise, prévue le 21 mars prochain.

Ancien officier supérieur de l'armée congolaise, il a annoncé sa candidature lundi 1er février 2020.

Ingénieur des Ponts et chaussées et Colonel, Albert Oniangué entend mener une campagne axée sur la justice sociale et l'ordre moral dans le but de transformer le Congo qui, selon lui, traverse actuellement une crise profonde et polymorphe et qui aspire à la paix morale, sociale et sécuritaire

« Je propose donc aux Congolais, jeunes et dynamiques, de renouer avec leur identité et leurs valeurs pour revitaliser le potentiel humain. Ensemble nous redonnerons à la Femme et à l'Homme congolais leur dignité et nous rendrons à la Nation son honneur bafoué », a-t-il indiqué à l'annonce de sa candidature.

Né en octobre 1954, Albert Oniangué, ancien élève de l'école Militaire préparatoire Général Leclerc à Brazzaville, est attaché à la valorisation de la devise de l'école, « S'élever par l'effort », qu'il met au centre de ses actions.