Cote d'Ivoire: 1ère édition de la Journée Conseils Cv - De nombreux jeunes ont bénéficié d'un coaching pour une amélioration de leur Curriculum Vitae

Contribuer à la réduction du chômage et à l'accroissement de l'employabilité de la population notamment des jeunes est un combat noble. C'est dans cette lutte que s'inscrit Wit Emploi, avec à sa tête Monsieur Mel AKPA en organisant la 1ère édition de la Journée Conseils Cv (JCC) qui s'est déroulée, le samedi 30 janvier 2020, à Graisen groupe située dans la commune de Cocody.

L'objectif de cette journée a été de permettre aux jeunes de bénéficier d'un coaching pour l'amélioration de leur Cv. Le constat est que plusieurs personnes ont du mal à rédiger correctement leur Cv, et n'ont pas la facilité d'accéder à des coachs qualifiés pour avoir des critiques constructives en vue d'améliorer ce précieux document qui leur sert à candidater. Wit Emploi a donc réuni pour l'occasion huit (8) grands experts en coaching emploi tant sur le plan local, qu'international en vue d'aider ces participants à avoir des Cv dynamiques qui accrochent les recruteurs.

Les experts ayant pris part à cette 1ère édition sont Mel AKPA, Fondateur et Manager de Wit Emploi ; Aniéla VE KOUAKOU, Founding partner et CEO d'Agiloya Afrique ; Zié OUATTARA, Directeur administratif et ressources humaines à Elite interim et Vice-Président de l'AGRH de Côte d'Ivoire ; Shakira KONE, CEO de Studio RH Paris et Consultante RH ; Hassan DOSSO, Expert en recrutement ; Niamké BILÉ, Chasseur de Talents Afrique de L'Ouest à Lapaire Côte d'Ivoire, Christian KONAN, Manager des ressources humaines et MADOU Ezéchiel, Chef de projet RH à Agiloya Afrique.

Au total, ce sont 108 étudiants, personnes en quête d'emploi et travailleurs dont l'âge varie de 21 à 45 ans qui ont bénéficié chacun d'une séance de coaching de 12mn avec le coach de leur choix au cours de cette journée qui a débuté à 08h30 pour prendre fin aux alentours de 16h45.

Wit Emploi a en vue pour cette année 2021 plusieurs initiatives, formations, conférences et évènements en vue de contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire.

Rendez-vous pris en 2022 pour la seconde édition de la Journée Conseils Cv avec pour objectif un coaching de 500 jeunes.