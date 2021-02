Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi appelé à faire de la culture une industrie en Afrique

Selon une étude, la Covid-19 a affecté le secteur culturel et créatif congolais qui a perdu 44.374.287 Usd au deuxième trimestre 2020 suite aux mesures de restrictions liées à la lutte contre la propagation du virus sur l'ensemble du territoire national. Ce chiffre représente 30.000 reports ou annulations d'activités -évènements-projets artistiques l'année dernière.

Donc, la République Démocratique du Congo a subi l'impact financier de cette crise sanitaire et ses conséquences néfastes dans son industrie informelle de la culture. Cette situation catastrophique n'épargne pas d'autres pays africains dont les Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine ont déclaré «2021 : Année des arts, de la culture et du patrimoine en Afrique».

En effet, cette thématique constitue non seulement une opportunité pour la RDC sur le plan diplomatique, mais aussi un défi majeur pour le pays de Papa Wemba qui prend la tête de l'Organisation panafricaine dans quelques jours. Félix Tshisekedi, le Président en exercice de l'Union africaine, est appelé à œuvrer pour que les biens patrimoniaux, les arts créatifs et l'économie immatérielle fécondent une croissance économique génératrice de développement intégral et durable en Afrique.

Réfléchir et proposer des alternatives et stratégies efficaces sur l'après Covid-19 est impérieux pour tout le continent. D'où, il est important que la RDC (présidence de l'Union) traite la culture comme une composante essentielle des économies des nations africaines, en mettant en place des infrastructures et des équipements culturels conformes aux exigences du développement de l'industrie culturel créative.

Déjà, il faut reconnaître que les réalités actuelles avec cette pandémie dévastatrice sont telles qu'il y a beaucoup de choses à dire. Non seulement qu'il y a eu de pertes importantes en vies humaines, mais aussi une incidence économiquement, l'industrie artistique a subi une frappe terrible avec une paralysie fracassante qui a mis au frais toutes les activités culturelles lucratives (productions scéniques, expositions, défilés de mode, musées... ) dans plusieurs pays du continent.

D'abord sur le plan macro-économique, d'aucuns n'ignorent que les Etats Africains n'intègrent pratiquement pas le marché du disque et les revenus des artistes dans leurs agrégats. Le marché des arts et ses revenus sont considérés comme un domaine de ceux qui se débrouillent. Alors qu'en occident on parle de l'industrie du disque, générateur des milliards. Tout est encadré en amont comme en aval. En commençant par le droit d'auteur, la maison de production, l'usine de pressage du CD et le circuit de commercialisation. Les revenus des artistes ont une part significative dans l'assiette fiscale et donc dans le P.I.B (produit intérieur brut) des pays Européens. Ce qui n'a jamais été le cas en Afrique subsaharienne, en particulier.

Sur le plan micro-économique, vu qu'on est à l'heure de vente en ligne, les pouvoirs publics doivent se battre pour améliorer le pouvoir d'achats de nos concitoyens, vulgariser et baisser le coût de l'internet. Les opérateurs culturels et économiques doivent travailler ensemble pour accompagner le public vers cette nouvelle culture. Cette démarche peut améliorer la situation au niveau de l'économie de la culture pour que les créateurs des œuvres de l'esprit se retrouvent dans leur travail et jouissent du fruit de leur génie créateur.