Madagascar: Union Africaine de Judo - Tout Madagascar derrière Siteny

Le président de la Fédération malgache de judo (FMJ), Siteny Randrianasoloniaiko, de retour au pays après un long voyage à l'extérieur, a annoncé officiellement sa candidature à la présidence de l'Union Africaine de Judo (UAJ).

« Je suis Malgache et il est normal que je déclare officiellement cette candidature à Madagascar et pour que tous les Malgaches puissent le savoir », a déclaré Siteny, hier, au Carlton à Anosy. La grande famille du mouvement sportif dont les présidents de la fédération de basket-ball, de rugby, de handball, de volley-ball, de karaté, de tennis de table, de pentathlon, de teqball, d'haltérophilie, de voile, de canoë-kayak, de sport équestre, de badminton, d'athlétisme, de handisport, de gymnastique, de wushu et de natation étaient tous réunis pour soutenir un des leurs.

Le congrès électif de l'UAJ se tiendra le 18 mai à Rabat, Maroc. Si son adversaire, le président de la Fédération tchadienne de judo, Abakar Djermah, argue du soutien de 20 fédérations nationales, Siteny poursuit les consultations et reste confiant. Plusieurs paramètres ont motivé cette candidature selon Siteny Randrianasoloniaiko entre autres l'appel de nombreuses fédérations africaines, l'existence d'une équipe capable de porter haut le judo continental et surtout la bénédiction de l'actuel président de l'UAJ, Habib Sissoko. « S'il y a toujours un Malgache candidat à ces institutions, il mérite d'être soutenu et appuyé car c'est un ambassadeur de Madagascar.

Siteny a porté haut les couleurs du pays et le mouvement sportif malgache est derrière-lui dans cette bataille et va apporter sa contribution », a fait savoir, Jean Michel Ramaroson, président de la fédération malgache de basket-ball (FMBB). Élu président de la FMJ en 2011, Siteny a gravi les échelons en étant élu chairman de l'UAJ en 2016 à l'issue de l'AG élective à Tunis et nommé directeur du développement de la Fédération internationale de judo en 2017.

Cette année, le natif de Toliara vise la présidence de l'instance continentale et qui est également vice-président de la Fédération internationale. « L'élection à ces confédérations africaines est plus que bénéfique pour le pays, ne parler que le football avec l'élection d'Ahmad à la CAF et de Jean Michel Ramaroson du basket-ball au sein de FIBA Afrique et FIBA Monde », a continué Siteny. Pour l'AG élective du 18 mai, les deux candidats devront convaincre les 51 fédérations africaines pour devenir le maître du judo continental.