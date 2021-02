Madagascar: FEC - Bouclage des négociations avec le FMI cette semaine

Les relations ont toujours été bonnes entre Madagascar et le FMI représentés respectivement sur cette photo par le ministre de l'Économie et des Finances, Richard Randriamandranto et le Chef de mission du FMI pour Madagascar Charalambos Tsangarides.

La confiance du Fonds Monétaire International (FMI) vis-à-vis de Madagascar reste intacte et les autorités malgaches continuent à faire preuve d'une bonne capacité de négociation pour les financements du développement.

Intenses. Les négociations se poursuivent entre les techniciens du Fonds Monétaire International et la partie malgache. On rappelle que la mission du FMI aux fins de la négociation d'un accord pour l'obtention de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) a débuté sous forme de vidéoconférence depuis le 18 janvier dernier. Et ce, par une réunion d'introduction présidée par le ministre de l'Economie et des Finances, Randriamandranto et avec la participation de Charalambos Tsangarides, Chef de mission du FMI Pour Madagascar.

En bonne voie. Depuis cette date, les techniciens du MEF et de la Banque Centrale, ainsi que d'autres départements ministériels ne chôment pas et multiplient les réunions techniques impliquant notamment les douanes, les impôts, les dépenses publiques, les recettes publiques, les dettes publiques, les changes... Les dossiers sensibles comme ceux de la Jirama et d'Air Madagascar ont été également discutés durant ces réunions. Cette mission de négociation prendra fin vendredi prochain. Hier, les deux parties ont poursuivi les discussions sur le cadrage macroéconomique et sur le mémorandum de politiques économiques et financières. Un protocole d'accord technique est par ailleurs en préparation.

D'après nos informations, ces négociations sont en bonne voie et aboutiront probablement par la signature d'un accord pour le financement d'un nouveau programme soutenu par la Facilité Élargie de Crédit. Un nouvel accord qui ouvrira la voie aux financements d'autres partenaires techniques et financiers. Sur ce point justement, l'on apprend que le niveau de la dette est encore soutenable à Madagascar. Ce qui veut dire que le risque de surendettement extérieur reste encore modéré. Permettant ainsi à la Grande Île de continuer à emprunter pour financer les projets pour la réalisation des objectifs du Plan Emergence pour Madagascar. Pour en revenir au calendrier de négociations, une fois les différentes réunions bouclées, le dossier Madagascar sera examiné par le Conseil d'Administration qui approuvera le financement dans les semaines qui viennent.

Confiance. On rappelle que le précédent appui financier du FMI au titre de la FEC remonte en 2016 pour un montant de 304,7 millions de dollars sur 3 ans. En avril 2020, le Conseil d'administration du FMI décaisse au titre de la facilité de crédit rapide (FCR) de 165,99 millions de dollars pour aider le pays à répondre à ses besoins urgents de balance des paiements résultant du déclenchement de la pandémie de COVID-19.

Un décaissement supplémentaire de 171,9 millions de dollars, toujours au titre de la Facilité de Crédit Rapide a été également obtenu en juillet 2019. Il s'agit du deuxième décaissement d'urgence depuis le début de la pandémie et qui contribue à financer les besoins urgents de balance des paiements et du budget. Ces financements prouvent, en tout cas, la confiance du FMI à l'endroit du gouvernement malgache. Ce dernier, à travers le ministère de l'Économie et des Finances fait en tout cas preuve d'une bonne capacité de négociation avec les partenaires techniques et financiers. Une belle perspective pour la relance économique.