Cote d'Ivoire: secteur avicole - Les petites entreprises de la filière se veulent désormais majeures

L'Union des aviculteurs pour le développement et la modernisation du secteur avicole en Côte d'Ivoire (Uadmsa-CI) a organisé un atelier de formation à l'école d'élevage de Bingerville, le samedi 30 janvier 2021 sur le thème "l'importance de l'hygiène dans la ferme avicole".

À cet atelier de formation, Akrouma Edwige , parlant au nom de la présidente de l'Uadmsa-CI, Koné Sira Fadiga, a rappelé le but de leurs organisations qui, est entre autres, de veiller, mutualiser, conseiller, rechercher des financements et militer pour le bien-être des aviculteurs sur tout le territoire ivoirien en défendant leurs droits et devoirs.

Le conférencier Silué Fatogoman, ingénieur des techniques d'élevages, formateur à l'école d'élevage de Bingerville, a durant sa conférence donné plusieurs directives et conseils pour de bons rendements dans les différentes fermes des aviculteurs. « Sur un bâtiment de 1.000 m² se déposent environ 360 milliards de germes en 24heures et donc l'hygiène occupe la première place dans la prévention des pathologies aviaires et non, les médicaments ».

Il a ajouté qu'il faut désinfecter l'exploitation suivie d'un vide sanitaire avant chaque nouvelle utilisation du bâtiment afin d'éliminer une grande partie des germes avant l'entrée d'un autre groupe d'animaux. Plusieurs termes ont été définis et expliqués par le conférencier comme la biosécurité qui est un ensemble de pratiques et mesures mises en œuvre pour prévenir l'introduction, le maintien et la dissémination d'agent pathogène dans une région.

Les participants venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont pu apprendre et renouveler leurs connaissances comme l'a signalé le participant N'Goran Edwige venu d'Anyama . Le Directeur de la banque des éleveurs, Zoungrana Placide a incité les aviculteurs à souscrire à cette banque qui contribue, selon lui, à la valorisation des petits aviculteurs.