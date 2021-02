Congo-Kinshasa: Le Commandement américain pour l'Afrique trace l'avenir d'un nouveau partenariat avec la RDC

Du 27 au 30 janvier dernier, l'adjoint au commandant pour l'engagement civilo-militaire du commandement américain pour l'Afrique, l'Ambassadeur Andrew Young, et la directrice du renseignement, la contre-amiral Heidi Berg, étaient en visite en République démocratique du Congo, pour démontrer leur soutien à l'engagement congolais de renforcer le professionnalisme militaire et saluer la relation de coopération en matière de sécurité rétablie entre les pays. Ce voyage a ainsi marqué la première visite d'une délégation du Commandement américain pour l'Afrique en RDC depuis la signature du protocole d'accord pour la paix et la sécurité entre les Etats-Unis et la RDC en octobre 2020.

Les dirigeants ont souligné l'engagement du Commandement américain pour l'Afrique en faveur du Partenariat privilégié américano-RDC pour la paix et la prospérité.

«Le Partenariat privilégié pour la paix et la prospérité est un exemple de la façon dont nous travaillons ensemble, comment nous fixons des objectifs communs et définissons les mesures à prendre ensemble pour favoriser une République Démocratique du Congo plus stable, plus sûre et plus prospère», a déclaré Young.

Selon l'Ambassadeur, avec cette fondation en place, la RDC peut progresser vers la professionnalisation de son armée et contribuer à des opérations de maintien de la paix plus larges, renforçant ainsi la sécurité régionale tout en améliorant la qualité de vie du peuple congolais.

Aussi, a-t-il fait écho à l'importance de l'engagement futur. «Le travail d'aujourd'hui prépare le terrain pour des possibilités de sécurité, de stabilité et de prospérité. Il ouvre la porte à un avenir plus fort», a déclaré Young.

Relever les défis de sécurité mutuelle

Ceci requiert, en effet, un engagement et un partenariat constants.

«Pour surmonter les défis de sécurité et les problèmes mondiaux complexes d'aujourd'hui, il faut de la ténacité, du leadership, de la compréhension, des capacités améliorées, une coopération et des partenariats», a déclaré Young. «Cet engagement contribue à solidifier chacun et trace l'avenir de notre nouveau partenariat», a-t-il laissé entendre.

La délégation a également participé à une table ronde avec des représentants de la société civile congolaise notamment, d'organisations de défense des droits de l'homme, de femmes et de jeunes. Il était important d'entendre leurs points de vue sur les progrès accomplis au cours de deux dernières années, mais aussi sur les défis qui persistent.

«Le partenariat en Afrique est en hausse... Il est important que nous continuions à chercher des moyens de travailler ensemble vers des objectifs de sécurité communs», a déclaré Berg.

Il sied de noter que lors du voyage, Young et Berg ainsi que l'ambassadeur américain en République Démocratique du Congo Mike Hammer ont rencontré des dirigeants militaires et civils congolais de haut niveau, dont le président Félix Tshisekedi, la ministre des Affaires Etrangères Marie Tumba Nzeza, le ministre de la Défense Aime Ngoy Mukena, le sous-ministre de la Défense Sylvain Mutombo, et le chef d'état-major des Forces Armées de la RDC, le général Célestin Mbala Munsense.

Focus sur la lutte contre la corruption

«Nous cherchons à construire un nouvel avenir avec une nouvelle génération de chefs militaires de la République démocratique du Congo», a déclaré Berg.

Au cours de ces engagements, les dirigeants américains ont salué l'engagement du président Tshisekedi à professionnaliser le programme de réforme de l'armée congolaise et de la lutte contre la corruption.

«L'engagement du président Tshisekedi à apporter des changements au peuple congolais a abouti à des progrès concrets dans la lutte contre la corruption et la protection des droits de l'homme, ce qui a été essentiel pour faciliter ce haut niveau d'engagement militaire», a déclaré Hammer. «Je suis heureux d'accueillir cette délégation du Commandement américain pour l'Afrique pour des discussions avec les dirigeants congolais sur la manière dont un partenariat de défense plus solide peut aider la RDC à réaliser son véritable potentiel, au profit des peuples congolais et américain».

La RDC et le Commandement américain pour l'Afrique travailleront donc ensemble avec les Forces Armées de la RDC (FARDC) à des exercices militaires dirigés par les Etats-Unis où l'accent est mis sur la valeur des forces militaires professionnelles, les meilleures pratiques en matière de justice militaire et le respect des droits de l'homme.

«Les Etats-Unis soutiennent les efforts continus de la RDC pour renforcer son système de justice militaire», a déclaré Hammer. Par conséquent, nous continuerons d'explorer les moyens de faire progresser ces efforts, car il est dans l'intérêt de nos deux pays de soutenir les efforts des FARDC pour améliorer les droits de l'homme et lutter contre la corruption, ainsi que tenir les auteurs responsables», a souligné l'ambassadeur américain.

Les possibilités de formation militaire et d'engagement coopératif que le Commandement américain pour l'Afrique offre à ses partenaires sont uniques et permettent un développement mutuellement avantageux des forces de chaque nation.

«Nous sommes connus pour la force de notre formation militaire, le professionnalisme de nos forces et la qualité de nos engagements. La RDC en a fait l'expérience de première main lors de nos exercices d'entraînement militaire Obangame Express, Flintlock et Shared Accord. Nous attendons avec impatience les futures activités de coopération avec la RDC pour inclure la formation militaire, les femmes, les efforts de paix et de sécurité, ainsi qu'une foule d'autres activités», a déclaré Berg.