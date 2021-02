Cote d'Ivoire: Programme social du gouvernement - Bientôt, un nouveau château d'eau pour Bodo et Gro-Yaokro

En vue de mettre fin aux problèmes d'eau des femmes, des enfants et particulièrement des jeunes filles des localités de Bodo , Gro-Yaokro et Ahossikro du canton N'Zipli dans le département de Didievi, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba a donné le dimanche 31 janvier 2021 à Bodo, le premier coup de pioche des travaux de construction d' un nouveau château d'eau commun de ces trois villages dans le cadre du programme social" Eau Pour Tous".

Les besoins de ces populations en eau potable à ce jour s'élèvent à 56m3/jour." Lorsque j'ai été informé par le secrétaire d'État Brice Kouassi , j'ai informé le président de la République qui m'a instruit de mettre mes services en mouvement afin de prendre en compte ces villages dans le cadre de la réalisation d'un projet multi-villages", a fait savoir Laurent Tchagba.

Ce projet d'un coût global de 334 millions de francs CFA entièrement financé par l'État, va consister à la réalisation d'un forage d'un débit de pompage prévisionnel, d'environ 9m3/h, la construction d'un château d'eau en béton armé d'une capacité de 50m3 sur 12m de hauteur ; la construction et l'équipement d'une station de traitement de type T1 etc. Le ministre Tchagba a indiqué que ce projet permettra de produire 198 m3/j , facilitant ainsi l'accès de ces populations à l'eau potable sans discontinuer. " Ce qui permettra d'une part d'améliorer leur santé et d'autre part réduire les corvées d'eau imposées aux femmes", a-t-il dit.

Au nom des populations bénéficiaires, N'guessan Timothée , président de la mutuelle de Bodo , et porte-parole a traduit la gratitude de ces dernières au président Ouattara , à son Premier ministre ainsi qu'au secrétaire d'État , Brice Kouassi ." Enfin chaque fils et chaque fille de ces trois villages pourra goûter à la joie de boire de l'eau potable. Ce projet aura un impact positif sur la qualité de vie de nos populations", a dit N'guessan Timothée.

Aussi, il a fait des doléances, notamment le rattachement de ces trois localités à la commune de Didievi, la construction de centre de santé polyvalent, la réhabilitation et la construction de salles de classe et logements de maître ; de cantines et de foyer de jeunes.

Pour le reste, le parrain du jour, le secrétaire d'État, chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a salué l'action des chefs dans la prévention des conflits et de l'apaisement du climat social dans ledit département. Répondant aux doléances , le parrain a exhorté les cadres à prendre d'abord les devants des choses.

" Et nous, en tant que fils de la région nous allons faire notre part. Mais commencez d'abord" a invité Brice Kouassi. Il a exhorté ses parents à la cohésion et à l'union. " Vous avez vu comment la division nous a mis en retard ici. Si nous sommes ensemble tout sera réalisable ", a-t-il dit.

Avant d' inviter les jeunes à être de véritables acteurs de développement. Par ailleurs, il a annoncé le démarrage des travaux de bitumage de l'axe Didievi- Bocanda en passant par Gro-Yaokro et Bodo..