Sénégal: Ibrahima Dieng, expert en protection de l'enfance et action sociale - Au service de l'«autre»

«L'autre» se situe au premier rang de ses préoccupations. Ibrahima Dieng, Sénégalais établi en France qui se meut dans les sphères décisionnelles de son pays d'accueil, donne vie et sens aux valeurs essentielles de l'humanité par son parcours digne des meilleurs éloges.

Il est de ceux qui n'ont pas peur d'embrasser de nouveaux horizons. Ibrahima Dieng, Sénégalais établi en France, terre d'expression de son altruisme - de ses prouesses aussi -, explore plusieurs univers de sens pour rendre son existence terrestre utile à la communauté. Pouvait-il en être autrement pour ce fils du défunt sénateur Sidy Dieng, ancien directeur du journal «Symbiose Action», homme d'une belle humanité qui a présidé aux destinées de l'Association sénégalaise de coopération décentralisée (Asecod) en intelligence avec la Fondation Konrad Adenauer. «Préserver son héritage doit être un sacerdoce pour nous, ses proches» ; comme s'il ne s'y était pas déjà employé. Il a évidemment de qui tenir. Mais, le bonhomme, né au Sénégal en 1976, s'est affranchi de cette étiquette «fils de... », quelquefois incommodante, pour accomplir son destin. Au Sénégal, il fait ses humanités aux cours Sacré-Cœur de Dakar et au lycée Blaise Diagne avant de s'envoler pour la France. Dans ce pays, le jeune Ibrahima Dieng se donne les moyens de ses ambitions. Ses efforts sont récompensés. Il est diplômé en sociologie des organisations à l'Université Paris-Est Créteil et décroche, par la suite, un diplôme de management du secteur social et médico-social en France équivalent à un master ; un Certificat d'aptitude aux fonctions de responsable d'unité d'intervention sociale délivré par la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale et par la préfecture de la région Île-de-France à Paris suite à une formation à l'Association nationale des cadres du social basée à Ivry-sur-Seine et l'Université Paris 12 Créteil.

«Diversité Sans Frontières», le réceptacle

«Quand j'ai obtenu ce diplôme de référence dans le secteur médico-social, la protection de l'enfance et la protection judiciaire, j'ai poursuivi mes études pour avoir un autre certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale par l'École des hautes études en santé publique à Rennes (l'Ehesp)», dit-il, presque gêné de parler de lui. Son verbe est empreint d'humilité. Assoiffé de connaissances et désireux d'enrichir son expérience, il continue de longer l'allée de son destin à la Sorbonne, ou encore à l'Institut régional de formation des allocations familiales (Irfaf) à Paris en tant que responsable adjoint à l'Action sociale de la Caisse d'allocations familiales (Caf) de Paris sur le travail en réseau. Il en a fait de même au Pôle territorial de formation de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse rattachée au ministère de la Justice sur la prévention de la radicalisation, la gestion de la discipline et des congés dans la Fonction publique.

Le Président de «Diversité Sans Frontières» a aussi été responsable d'unité de plusieurs structures de la protection judiciaire de la jeunesse (Centre éducatif fermé, un établissement de placement éducatif et d'insertion... ). Dans son parcours digne des meilleurs éloges, le fils du Sénégal a été conseiller technique et conseiller de prévention auprès de directeurs territoriaux, particulièrement du Président du Tribunal de Bobigny, M. Le Breton, dans le cadre du dialogue social avec les organisations syndicales (25 services et 1800 jeunes pris en charge par cette administration judiciaire). « J'ai été intervenant dans cet important département innovant auprès de l'Association pour la promotion de la citoyenneté des enfants et des jeunes fondée par mon ami et mentor, le célèbre juge Jean-Pierre Rosenzveig avec qui j'ai co-écrit un ouvrage pour lutter contre les discriminations», confie-t-il.

Premier africain à la direction de la Caf de Paris

Il est le premier Africain à être nommé correspondant de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) à Paris sous la présidence de Louis Schweitzer, ancien patron de Renault, et d'Éric Pellisson, ex-directeur des études de l'Ena qui a préfacé son livre. Ibrahima Dieng a également été le premier Africain à intégrer la direction de la Caisse d'allocations familiales de Paris où il a été parallèlement responsable adjoint des interventions sociales et responsable de plusieurs groupes de travail. Ce militant sociojuridique infatigable est aux services des plus faibles. Aujourd'hui, M. Dieng est expert en action sociale, en protection de l'enfance, en protection judiciaire de la jeunesse, en prévention de la radicalisation et en lutte contre toutes les formes de discriminations, de racisme «sans jamais, précise-t-il, tomber dans la victimisation ni dans l'angélisme, ni dans la hiérarchie des souffrances». Porte-parole de Michel Charzat, alors député maire de Paris, membre co-fondateur du Parti socialiste d'Epinay qui a contribué fortement à l'accession au pouvoir de François Mitterrand, Ibrahima Dieng sort des clichés habituels.

Chargé par Mme George Pau-Langevin, alors ministre des Outre-mer, de mettre en place un groupe de travail pour la prévention de la radicalisation en Guadeloupe, il s'acquitte de cette mission avec brio. Cette expertise et son humanité seront sans doute d'un grand apport pour son pays d'origine qu'il s'échine à servir comme son défunt père décoré à plusieurs reprises par des chefs d'État tels que l'ancien Président des Etats-Unis d'Amérique, Bill Clinton, alors gouverneur de l'État d'Arkansas. En France, l'entreprenant Ibrahima Dieng est souvent venu au secours de jeunes qui ont bravé la mer pour venir en Europe. «Le gouvernement fait déjà beaucoup avec la société civile pour lutter contre ce phénomène. Une meilleure prise en charge de ces jeunes, ici, en prévention est possible afin de leur éviter la misère», préconise ce membre de la Réserve citoyenne de l'Éducation nationale en France, non sans s'émouvoir des violences conjugales. Ses nombreux projets pour le Sénégal qu'il couve dans son esprit témoignent, s'il en est besoin, de sa noblesse de cœur.