Sénégal: Ecriture, postproduction - Une classe de cinéma avec Alain Gomis

À travers une émission en ligne diffusée samedi dernier, l'œuvre et la démarche de Alain Gomis ont été visitées à travers les questions de Fatimata Wane d'Acc-55 et les réactions de certains professionnels. Ce programme en ligne a également permis de lancer la campagne d'appel à financement du Centre Yennenga de Dakar pour son projet de postproduction.

Alain Gomis, un esprit de la cinématographie. La formule pourrait bien résumer le cours de l'émission en ligne diffusée en l'honneur du réalisateur sénégalais samedi dernier. Cet esprit comprend aussi bien sa philosophie que la démarche de ses œuvres. Accueilli en vidéoconférence par la journaliste Fatimata Wane sur sa chaîne Acc-55 (Action African Culture), Alain Gomis est revenu sur certaines des lignes de son attitude cinématographique. Au préalable, dès le début de l'émission, certains professionnels du milieu ont témoigné sur ses directions. D'abord, la journaliste et critique de cinéma Fatou Kiné Sène considérait l'œuvre d'Alain Gomis comme un questionnement de l'existence de l'humain, de l'Africain particulièrement, et de sa condition.

Le producteur Oumar Sall, lui, voit en Alain Gomis quelqu'un de «profondément ancré en ses valeurs» et qui «puise aux authenticités culturelles africaines pour en rendre la copie telle qu'elles peuvent exister au naturel». Le réalisateur de «Baamum Nafi», Mamadou Dia s'est, à son tour, dit séduit par le réalisateur de «Félicité» en ce sens «qu'il ne cherche pas à plaire», «fait du cinéma tel qu'il pense» et «ne fait pas de l'art pour vendre». Sur la même lancée, Maty Diop, réalisatrice de «Atlantique», a salué une écriture et une narration affranchies avec un cinéaste qui n'a pas peur du silence et a un rapport particulier à la temporalité.

Dans sa réaction, Alain Gomis, qui affirme «sa fascination de l'œuvre de Djibril Diop Mambety», expliquait un peu les précédentes interventions. Le réalisateur de «L'Afrance» et de «La Petite lumière» apprend que «le brio, le combat, la façon de toujours suivre sa propre voie dans le cinéma de Mambety» l'ont beaucoup inspiré. Alain Gomis a parlé de sa rencontre avec Djibril Diop Mambety et de leurs longs échanges, parti d'un coup de téléphone après qu'il ait trouvé les contacts du défunt cinéaste dans l'annuaire jaune. Il a témoigné de tout l'enseignement que lui a prodigué Mambety tout «en parlant peu de cinéma, mais en échangeant beaucoup sur la vie». Un ensemble de legs et une méthode imprimée dont Alain Gomis veut perpétuer le principe à travers le Centre Yennenga ouvert à Dakar.

À travers son projet de postproduction, Alain Gomis compte faire de la transmission. Au-delà des aspects techniques, il y a surtout le vœu d'appropriation. Ensuite, il y a la volonté, selon Alain Gomis, «d'accompagner les jeunes talents à aller au bout de ce qu'ils ont envie de faire». En effet, a relevé Alain Gomis, quasiment toutes les postproductions des films africains se font en Europe ; ce qui est plutôt dommage, selon lui. «Je suis métis et donc pas contre le dialogue culturel, mais il ne doit pas être obligatoire pour une réalisation d'aller toujours finir son film en France ou en Espagne. Le but du projet est de faire des films dans un circuit plus court», a expliqué le réalisateur de «Tey». De l'avis de la journaliste culturelle Fatou Kiné Sène, ce projet présente un important intérêt rien que dans la symbolique. «Juste le fait de capter toutes les ressources expatriées et les utiliser sur place est une très bonne chose», a estimé F. K. Sène, se réjouissant qu'on donne pleine vie aux films africains là où ils sont imaginés et conçus.

Autre symbole, pour le promoteur du Centre Yennenga, il est bien que la diaspora parle, mais c'est tout aussi primordial «que ceux qui sont là prennent la parole pour dire ce qui se passe» et aient les moyens de le faire.

L'idée du fundraising et la mission du Centre Yennenga

Les activités du Centre Yennenga de Dakar sont financés à 90% par ses partenaires, le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) et l'Agence française de développement (Afd). Ce sont les 10% restants qui font le sujet du fundraising, a expliqué Oumy Diégane Niang, chargée de la communication du Centre Yennenga, durant son intervention à la call conférence. Cet appel à fonds comprend trois paliers. Le premier palier est estimé à 20 000 euros (13 millions de FCfa) et doit financer les travaux d'aménagement du site. Le deuxième palier du crowdfunding est évalué à 35 000 euros (22 750 000 FCfa) et répond au financement de la programmation culturelle et artistique ainsi que du matériel de tournage.

Le troisième et dernier palier, pour 50 000 euros (32 500 000 FCfa), devrait servir à couvrir les bourses logements des étudiants ressortissants hors de Dakar. Si les fonds sont rassemblés, a noté Fama Ndiaye, la coordonnatrice du centre, la sélection et la formation des apprenants commenceront mi-avril 2021. Cela aura suivi l'appel à candidatures, qui sera lancé en mars. Dans ces deux mois, il y aura les chantiers d'installation à mettre en place au sein du centre. La formation en postproduction des sélectionnés recevra 24 personnes pour une durée de 24 mois. Cet appel à fonds est au bénéfice du projet de postproduction du Centre Yennenga qui vise essentiellement trois objectifs : former et soutenir les jeunes talents du cinéma africain, permettre à la population d'avoir accès à une programmation culturelle et artistique et des ateliers dédiés au cinéma et, enfin, coproduire des films écrits et réalisés en Afrique. Le Centre Yennenga de Dakar se définit aujourd'hui comme le premier pôle culturel dédié au cinéma africain.