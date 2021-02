Cote d'Ivoire: Pdci Marcory , Vœux des militants au délégué / Aby Raoul à propos des législatives - « Nous avons le devoir de gagner ces élections pour la Côte d'Ivoire »

Vœux du nouvel an le vendredi dernier à la délégation Pdci de Marcory. Les militants du Pdci-Rda de cette délégation ont montré, une fois de plus, que le parti demeure uni et plus fort comme un roc. Très mobilisés une fois encore, les militants ont salué la candidature du maire Aby Raoul.

Engagé dans cette bataille importante pour son parti, Aby Raoul a promis de ramener à nouveau la victoire à Marcory et au Pdci. Mais avant, il a exhorté les militants à se mobiliser à cet effet au regard de l'enjeu. « 2021 doit être une année exceptionnelle pour la Côte d'Ivoire. Certaines personnes sont découragées parce que notre parti et l'opposition n'ont pas pris part à l'élection présidentielle. Nous devons tout faire pour participer aux élections législatives », a-t-il recommandé.

Et de donner les raisons de cette participation massive qu'il attend des militants. « Le pouvoir exécutif est aux mains du Rhdp. Le Sénat aux mains du Rhdp, même la justice nous échappe », a rappelé Aby Raoul. Il a, par conséquent, invité les militants de Marcory à ne pas rater cette occasion en or pour mettre les pendules à l'heure.

« Nous avons deux(02) mois pour équilibrer les forces. Nous devons participer à ces élections et les gagner pour ne plus que nos frères du Rhdp aient les instruments de faire de notre pays ce qu'ils veulent », a-t-il fait savoir. Aby Raoul, poursuivant, a encore insisté sur la mobilisation des militants de Marcory pour dire non à l'excès du pouvoir.

« Nous avons le devoir de participer à ces élections et les gagner pour la Côte d'Ivoire, les gagner pour nos enfants. Il n'est pas bon dans un pays qu'un seul parti ait tous les leviers du pouvoir même s'il est de bonne foi (...) Ces élections sont en notre portée », s'est réjoui le maire de Marcory, délégué communal de Marcory. Il soutient que le Pdci-Rda a les moyens de remporter facilement les législatives parce majoritaire sur le terrain.

« Le taux de participation à la présidentielle est autour de 10%. Ils ont beau raconter ce qu'ils veulent, on sait que c'est 10%. Les 90%, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est la Côte d'Ivoire. Nous allons mobiliser les 90% pour qu'au soir du 06 mars, la voix de la majorité s'exprime et que le monde entier sache que l'élection présidentielle n'est pas une élection. La vraie élection, c'est le 06 mars. Celui qui rate ces élections" meurt. Celui qui rate ces élections" meurt, a averti Aby Raoul. »

Soulignant que c'est l'occasion pour le Pdci-Rda et l'opposition de montrer qu'ils sont les plus nombreux. « On nous donne l'occasion de nous exprimer, de montrer notre majorité. Le 06 mars est une date capitale pour nous. C'est pour cela que je me suis porté candidat à Marcory.

Quand on aligne son numéro dix (10), cela veut dire que l'enjeu est important. On n'aligne pas un numéro dix (10) pour aller perdre. Partout en Côte d'Ivoire, le Pdci-Rda a aligné ses numéros dix (10). Je sais compter sur vous, le. Président Bédié compte sur vous. Nous devons nous mobiliser pour gagner partout en Côte d'Ivoire pour montrer que nous sommes les plus nombreux », a- t-il insisté.

Aby Raoul, pour terminer, a, comme les militants l'ont fait, souhaité les vœux de bonheur et de santé pour tous. Cerise sur le gâteau, il a offert une enveloppe de cinq (05) millions de francs Cfa aux militants pour leur rafraichissement.