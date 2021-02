Cote d'Ivoire: Actions de développement - Myss Belmonde Dogo célébrée et élevée au rang de « Woody-Wonon »

Château d'eau, reprofilage des pistes villageoises, construction de pont métallique, électrification et extension du réseau électrique, réhabilitation d'écoles dans les localités de Guibéroua, Dignago et Galébré ; financements alloués aux associations de femmes et de jeunes, etc., sont autant de réalisations à l'actif de la secrétaire d'État Myss Belmonde Dogo, au profit des habitants des sous-préfectures citées plus haut.

En reconnaissance à toutes ses actions de développement, les populations, comme un seul homme, ont décidé de traduire leur gratitude à l'heureuse donatrice. La place de la République de Galébré a accueilli, le 30 janvier 2021, les festivités marquant la reconnaissance des populations à leur illustre fille, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Myss Belmonde Dogo, par ailleurs député des trois sous-préfectures.

Pour l'occasion et s'inscrivant dans la pure tradition bété, les chefs de village des trois sous-préfectures, à savoir Guibéroua, Dignago et Galébré, ont unanimement décidé d'élever Myss Belmonde Dogo au rang de « Woody-Wonon », ce qui signifie en langue locale femme conquérante, femme valeureuse. Et ce, pour montrer l'immensité des actions de développement qu'elle ramène à ses parents.

L'intronisation de la secrétaire d'État a vu la participation, outre les chefs traditionnels, des jeunes, des femmes et des cadres. Qui, chacun en ce qui le concerne, a trouvé les mots justes pour exprimer son soutien et son attachement à celle qui traduit en acte le vivre ensemble dans la région.

Au nom des populations de Galébré, le docteur Kessié Gnablé Jean Martial a égrené un chapelet d'actes posés par Myss Belmonde Dogo, au profit de ses parents. « ...49 associations de femmes ont bénéficié de financement pour des projets à impact rapide, 300 jeunes ont été recrutés dans le cadre du programme emploi jeune initié par le gouvernement... », a rappelé le porte-parole des populations.

Qui a engagé les habitants de Guibéroua, Dignago et Galébré à travailler dans une synergie d'actions pour permettre « au député Myss Belmonde Dogo de continuer l'œuvre de développement entamée ».

Alassane Ouattara, le vrai artisan du développement

Sensible à la mobilisation de ses parents et habitants de sa région autour d'elle, la secrétaire d'État chargée de l'Autonomisation des femmes leur a traduit sa gratitude.

En rappelant que la renaissance de la région est à mettre à l'actif du Président de la République Alassane Ouattara. « Le développement qui est en marche à Galebré n'est pas l'œuvre de votre fille Belmonde... Tout ce qui se fait à Galebré, Guibéroua et Dignago a un seul nom: SEM Alassane Ouattara », a-t-elle précisé.

Dans la même veine, Myss Belmonde DOGO a insisté pour dire que la journée d'hommage en son honneur est en réalité une reconnaissance au Chef de l'État pour sa vision et son leadership du développement sur le territoire national, en particulier celui de Guibéroua, Dignago et Galébré.

Le parrain de la cérémonie d'hommage, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Mamadou Touré, a pour sa part rappelé et salué la loyauté de Myss Belmonde Dogo au Président de la République.

En plus de cette qualité, il fait également remarquer qu'elle est un bel exemple du vivre ensemble. « Tu a démontré qu'on peut être bété et être accepté par ses parents et être bété et être accepté par les populations allogènes », a fait remarquer Mamadou Touré.

Qui a exhorté la jeunesse de Guibéroua, Dignago et Galébré à tourner le dos à la violence électorale pour s'inscrire dans l'entrepreneuriat.