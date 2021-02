Afrique de l'Ouest: Marché secondaire des titres publics - Adrien Diouf liste les projets pour 2021

Le marché secondaire des titres publics, préoccupation majeure pour Adrien Diouf et Cie, va permettre d'élargir la base des investisseurs. Une préoccupation qui justifie « les projets lourds, mais qui seront initiés dès 2021 » selon le directeur l'agence Umoa-Titres qui s'exprimait dans le cadre d'une interview accordée à Sikafinance.com. Ladite agence s'est donnée comme objectifs la mise en place d'une convention de marché, une plateforme de cotation et l'évolution de cette plateforme de cotation vers celle de transaction.

« Le marché secondaire est une préoccupation majeure pour nous. Il va nous permettre d'élargir la base des investisseurs », confie le directeur de l'agence Umoa-Titres. Qui déclare : « (... ) Nous voulons aussi des investissements, c'est-à-dire, pouvoir monétiser ces titres, une fois qu'on en a besoin. C'est un facteur d'élargissement de la base des investisseurs et des maturités. » Adrien Diouf confie que la dynamisation du marché secondaire est une question qui les préoccupe et sur laquelle ils travaillent.

Et aujourd'hui, soutient-il, au-delà de toutes les actions entreprises en termes de renforcement de capacités, de cadres réglementaires avec l'appui de la Banque centrale, cette année, ils vont entreprendre ces actions plus spécifiques.

« La première, c'est la mise en place d'une convention de marché, c'est pour permettre un dialogue plus facile et réduire le temps consacré à la conclusion d'une opération », informe-t-il. Pour lui, cela veut dire que les acteurs vont se mettre d'accord sur certaines conditions : quand ils vont discuter, ils sauront les règles qui régissent cette discussion. Ce qui va permettre, d'après M. Diouf, de gagner de l'efficience. Cette convention de marché sera opérationnelle dès le mois de mars 2021 et chaque acteur pourra, à son rythme, adhérer à ce marché, révèle dans la foulée le Directeur de l'agence Umoa-Titres.

A l'en croire, le second point est qu'ils vont mettre en droite ligne avec l'existence de la convention de marché, une plateforme de cotation. Celle-ci, explique-t-il, va leur permettre de montrer des prix au grand public. Et cela va permettre, à son tour, d'aller vers une courbe de taux basée, non pas sur des taux du marché primaire, mais sur ceux du marché secondaire.

Troisièmement, Adrien Diouf indique qu' « on va faire évoluer cette plateforme de cotation vers celle de transaction qui, dans l'avenir, va compléter l'infrastructure que nous avons aujourd'hui à savoir la plateforme Sagetil qui est un outil formidable pour le règlement des transactions ». Il note enfin que certes se sont projets lourds mais ils seront initiés dès cette année.