Afrique: IB Bank à Djibouti - Un nouveau pont entre le Pays des braves et celui des hommes intègres

Du Burkina Faso, International Business Bank (IB Bank) a fait le pari de s'implanter dans d'autres pays africains pour consacrer son caractère international.

Sur cette lancée, Djibouti est le premier à accueillir cette structure bancaire du Groupe EBOMAF (Entreprise Mahamadou Bonkoungou et fils) de l'homme d'affaires burkinabè Mahamadou Bonkoungou. IB Bank Djibouti est logée dans le luxueux et spacieux immeuble Damal complexe sur l'avenue de l'aéroport.

La cérémonie d'inauguration a eu un cachet solennel avec la présence effective des chefs d'Etat de Djibouti et du Burkina Faso. C'était le jeudi 28 janvier 2021 dans la zone administrative de cette belle ville stratégique située à l'entrée de la mer Rouge.

C'est le Territoire français des Afars et des Issas (TFAI), ancien nom de la République de Djibouti, qu'International Business Bank (IB Bank) a choisi pour débuter son expansion hors du Burkina Faso. De Ouagadougou, il vous faut un peu plus de 8 heures de vol pour rallier ce pays situé dans la Corne de l'Afrique. C'est dans le confort d'un jet de la compagnie Liza transport international, une autre filiale du Groupe EBOMAF, que nous avons parcouru les 6 500 km qui séparent Ouagadougou de Djibouti.

Partis de la capitale burkinabè le lundi 25 janvier 2021 vers 16h, et après une longue escale à Lomé, nous arriverons le lendemain 26 vers 9h à l'aéroport international Ambouli du Pays des braves, puisque telle est aussi l'autre dénomination de Djibouti. De là, direction le Djibouti palace Kempinski, l'un des plus prestigieux établissements de la ville construite sur la majestueuse plage de la Corne de l'Afrique. Les chambres de ce palace bordé de cocotiers offrent une vue imprenable sur la mer que l'on se plaît à contempler inlassablement au lever et au coucher du soleil.

Nous avons eu toute la journée du mercredi pour profiter à satiété de ce petit coin de paradis, occasion de faire des photos souvenirs, en attendant l'inauguration d'IB Bank Djibouti, prévue le lendemain.

Jeudi 28 janvier 2021. Il est un peu plus de 9h (soit 6h heures de Ouagadougou) lorsque nous arrivons dans la zone administrative de Djibouti (capitale du pays éponyme), sise sur l'avenue de l'Aéroport. Compte tenu de la situation géographique, on se serait attendu à ce que le soleil soit plus haut mais il n'en était rien. La cour du Damal complexe, l'immeuble qui abrite IB Bank Djibouti, grouille déjà d'une multitude de personnalités venues prendre part à l'ouverture officielle du siège de la nouvelle institution financière.

Un capital d'un milliard de francs djibouti, soit un peu plus de 3 milliards FCFA

C'est l'arrivée des officiels, notamment des chefs d'Etat djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, et burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré (alors en visite officielle de 72h dans le pays), qui a donné le top départ de la cérémonie. Elle a été ponctuée de deux discours dont celui du directeur général de IB bank Djibouti, Urbain Bako.

Pour ce spécialiste des opérations bancaires, l'installation de cette structure est le symbole de la coopération Sud-Sud « éloquemment portée par la République de Djibouti et le Burkina Faso ». Cela vient, selon lui, raffermir l'intégration africaine dans un environnement mondial en pleine tourmente. S'adressant particulièrement aux deux chefs d'Etat, il a poursuivi : « Votre présence à cette cérémonie conforte l'idée d'une Afrique dont les dirigeants sont capables de briser les frontières, de réduire les distances entre les pays en vue d'amorcer un progrès commun », précisant qu'International Business Bank est un établissement bancaire « fondé par des Africains et au service de l'Afrique ».

Convaincu que c'est le reflet d'une Afrique qui gagne et que les chefs d'Etat en sont les porte-étendards, le DG, Urbain Bako, a indiqué que l'ambition d'IB Bank Djibouti est de favoriser l'émergence d'une banque universelle appelée à être une référence dans ce pays et dans toute la Corne de l'Afrique.

Avec un capital d'un milliard de francs djibouti, soit 5,6 millions de dollars US (un peu plus de 3 milliards FCFA), cette banque entend se positionner comme un hub de développement endogène dont les offres de services de qualité vont satisfaire les besoins réels de la population. Ainsi, cet établissement financier se met à la disposition de l'Etat, des institutions, des corporates (entreprises) et des particuliers.

Pour servir sa clientèle, IB Bank Djibouti met à sa disposition un personnel d'une vingtaine d'employés, « hautement qualifiés et rompus à la tâche qui se tiennent prêts à répondre à toutes les exigences ».

Reconnaissant les efforts consentis tant par les autorités djiboutiennes que burkinabè, Urbain Bako leur a rendu un vibrant hommage, soutenant que l'ouverture de cette banque témoigne de l'excellence des relations entre les deux pays. Il a déclaré que c'est là une des concrétisations du rêve entretenu par les pères des indépendances africaines. « Si leurs objectifs, empreints de panafricanisme, sont longtemps restés des vœux pieux, le duo Ismaïl Omar Guelleh-Roch Marc Christian Kaboré s'est aujourd'hui mis en ordre de bataille pour leur donner tout un sens », a-t-il poursuivi, ajoutant que le Président du conseil d'administration (PCA) d'IB Bank Djibouti, Mahamadou Bonkoungou, par ailleurs P-DG du Groupe EBOMAF, reste persuadé qu'ils représentent une réelle fierté pour le continent, car ils ont su ouvrir la voie à l'émancipation réelle des peuples de ce continent. Aussi a-t-il formulé le vœu que cet exemple fasse des émules auprès de leurs pairs.

A son tour, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Osman, a indiqué qu'il y aurait toujours de la place pour de nouveaux acteurs financiers capables de répondre efficacement aux attentes et aux besoins de leur marché tant que subsisteront des faiblesses au niveau de l'offre. Ce grand banquier qui sait de quoi il parle a, par la même occasion, admis que malgré l'essor remarquable enregistré au cours des dernières années, force est de reconnaître qu'il y a encore beaucoup à faire. A l'en croire en effet, 75% de la population n'est pas bancarisée, le taux de transformation du dépôt en crédit ne dépasse guère les 35% et le taux débiteur chargé sur la clientèle demeure relativement élevé. Il y a par ailleurs d'importants besoins de financement de l'économie (les PME-PMI), de grands projets d'infrastructures ou encore de l'immobilier.

Dans cette perspective, le gouverneur de la banque centrale djiboutienne est persuadé qu'International Business Bank, grâce à son expertise et son expérience du marché africain, sera à même d'apporter sa pierre au rayonnement du secteur. Il est surtout rassuré par le fait que cet établissement soit associé à un « grand groupe continental aux activités diverses et variées (BTP, transport, mines, finances, etc.), avec à sa tête un éminent homme d'affaires avisé et doté d'une grande expérience qui saura apporter des solutions opportunes et innovantes à nos défis en termes d'investissement et de financement de l'économie ».

Selon lui, la République de Djibouti, avec une population de plus de 900 000 (1) habitants, dispose d'atouts et d'avantages bien déterminants, comparativement au contexte régional. Il s'agit, entre autres, de la « stabilité politique et sociale, de son système monétaire stable en vigueur depuis 1949, d'un cadre macro-économique performant, d'une liberté totale des mouvements des capitaux et d'un cadre fiscal incitatif consacrant l'exonération des produits financiers et des investissements productifs ».

La cérémonie s'est achevée avec le dévoilement, par les deux chefs d'Etat, de la plaque de cette nouvelle banque qui va sans nul doute raffermir les liens qui unissent le Pays des braves au Pays des hommes intègres.

Encadré 1

Totale satisfaction du P-DG d'EBOMAF

Resté discret durant la cérémonie, le P-DG du groupe EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, n'a pratiquement pas pipé mot. Ce n'est qu'après le départ des officiels que nous avons pu lui arracher quelques phrases. Pour l'homme d'affaires burkinabè, la satisfaction est totale. « Nous rendons un hommage bien mérité aux deux chefs d'Etat qui, malgré leurs calendriers chargés, ont accepté de faire acte de présence pour l'ouverture de cette banque. C'est un panafricanisme jamais égalé que nous saluons à sa juste valeur », a-t-il déclaré.

Encadré 2

« Entre Africains, échangeons le meilleur de ce que nous avons »

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, était à la dernière journée de sa visite de 72h en République de Djibouti lorsqu'il a pris part à l'ouverture officielle de la banque. Répondant à nos questions, il a déclaré que c'est la matérialisation de la relation que les deux Etats ont décidé d'entreprendre ensemble, relation qui, malgré la distance et les différences de culture, doit leur permettre de construire une Afrique nouvelle. « Nous devons faire en sorte d'échanger le meilleur de ce que chacun a parce qu'aucun pays n'est complet. Les Africains en général et les Burkinabè en particulier doivent apprendre à quitter leur territoire pour aller apporter leur expertise aux autres pays et réciproquement recevoir d'eux », a-t-il indiqué, encourageant les opérateurs économiques à contribuer au renforcement de ce type de coopération, car, dit-il, au-delà des Etats, c'est le secteur privé qui crée les liens les plus solides.

Encadré 3

«C'est la première fois qu'un président burkinabè foule le territoire djiboutien»

Le directeur général de la banque, Urbain Bako, a loué l'esprit panafricaniste du président Ismaïl Omar Guelleh qui, en rappelant que c'est la première fois qu'un chef d'Etat burkinabè foule le territoire djiboutien, a fait savoir que la création de cette institution financière va approfondir les liens qui unissent les deux pays. « Nous invitons les autres Etats africains, surtout que nous sommes en train de mettre en place la zone de libre-échange de l'Afrique, à faire pareil. Nous pensons que ce succès va en entraîner d'autres », a-t-il lancé avec optimisme.