Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - Retrouvailles et vœux au quartier France / Les populations à Ezaley : « Quelles que soient les situations, nous serons toujours avec vous »

La deuxième édition des "Retrouvailles et des vœux" initiée par les associations et groupes de soutien à Georges Philippe Ezaley, a eu lieu, dimanche 1er février 2021, à la place de l'embouchure à Grand-Bassam.

En effet, "Afaz", "Afem", "Life", "Les Georgette", "le Bonheur d'Ezaley", le mouvement des élèves et étudiants et bien d'autres, ont communié avec leur parrain Ezaley qui avait à ses côtés Aka Emmanuel, Amon N'gouan et Mme Linda Diplo.

Plusieurs groupes de danse ont fait des ballets qui ont rehaussé la fête. Des intervenants ont témoigné reconnaissance et gratitude à Ezaley qui a tant fait pour les populations.

Suite au message de bienvenue de Namoua Joseph, président de l'association Bahinzi, Brou Amah Nadège, au nom de l'association des femmes de l'embouchure, a présenté des vœux de bonne année à Ezaley, avant de le rassurer : « Quelles que soient les situations qui se présenteront, nous femmes du quartier France ne vous tournerons jamais le dos ».

Gauthier Paul, porte-parole des jeunes, n'a pas tari d'éloges et de bénédictions à l'endroit d'Ezaley, « homme de bonté, le vagabond de la charité, le "ministre" de l'emploi pour de nombreux jeunes bassamois dont il a restauré la dignité et la fierté, le donateur de prises en charge sanitaires, de kits alimentaires aux démunis etc.

Celui-là même qui a hissé Grand-Bassam au titre de meilleure commune de Côte d'Ivoire en 2016 ». Ezoua Morrison, parlant au nom de Mambo Cissé Zena, présidente de la fondation "Bedi Bedjaka", a réitéré reconnaissance et soutien au parrain Ezaley qui a promis une fête plus grandiose l'année prochaine, après cette édition et la toute première qui a eu lieu le 1er février 2020.

Il a formulé des vœux de bonne année à tous. « Je reste disponible. Je vais continuer de faire tout ce que je faisais et que vous avez énuméré. On va continuer, je suis à votre disposition. Ce que je retiens, c'est la reconnaissance, vous avez été reconnaissants. La reconnaissance, c'est divin » a-t-il dit.

Enfin, Ezaley a informé le public que lui-même et Aka Emmanuel ont été choisis par le Pdci-Rda respectivement comme candidat et suppléant pour les élections législatives du 6 mars 2021.