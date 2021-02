Cote d'Ivoire: Bagoué/Bruno Koné - « C'est avec les femmes que nous allons réduire la pauvreté »

Forte de plus de 1200 membres, la Fédération des associations féminines de Kouto, dénommée « Association fraternelle des femmes de Kouto » (Affk), a fait sa sortie officielle, samedi dernier, au stade municipal de cette localité. C'était en présence des autorités administratives et traditionnelles de la ville.

Ces femmes exerçant dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du commerce, ont décidé, sous l'impulsion de Madame Salimata Dembélé-Diarra, présidente Rhdp du monde associatif, des organisations féminines et des Ong, de se mettre ensemble pour mutualiser leurs efforts et donner ainsi plus d'impact à leurs actions de développement à Kouto.

Madame Élisabeth Koné, présidente de l'Affk a, dans son intervention, salué l'engagement du ministre Bruno Nabagné Koné, parrain de l'association, auprès des femmes et "sa détermination à vouloir améliorer leurs conditions de vie". Ce qui, soutient-elle, "est une source de motivation pour l'ensemble des femmes de la région".

Le ministre Bruno Nabagné Koné a exprimé sa satisfaction de voir autant de femmes réunies pour une cause noble : celle de la cohésion et du développement. " Je veux ici faire parler mon cœur en lieu et place de lire un beau discours parce que quand les faits sont là et aussi clairs, la parole devient faible. Je voudrais remercier toute la population et nos cadres qui se sont mobilisés fortement pour le succès de cette cérémonie, et qui ont soutenu le projet de regroupement des associations féminines de Kouto", a-t-il déclaré.

Le député de Kouto a, par ailleurs, dit toute son admiration pour les femmes qui, souligne-t-il, « sont au cœur de l'animation de la vie dans tous ses aspects ». Et d'ajouter : "L'autonomisation des femmes est un sujet extrêmement important, parce que de ce que je sais de la sociologie de nos régions, les femmes sont au centre de la vie, dans la maison, le village, le département, partout. Elles sont dans les plantations, dans les commerces et elles agissent partout. En plus, elles ont un fonctionnement qui fait que tout ce qui passe par elles, touche l'ensemble de la famille. C'est pour cela que nous encourageons toutes les actions qui touchent nos femmes, car nous savons que c'est par elles que nous allons réduire la pauvreté dans nos régions et améliorer les conditions de vie de nos populations".

Pour joindre l'acte à la parole, le ministre a fait don d'un important lot de produits à l'association des femmes et l'a dotée d'un fonds de soutien pour ses activités. La valeur globale des dons s'élève à 20 millions de F Cfa.