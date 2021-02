Sénégal: Hausse des prix de la production industrielle au mois de décembre 2020

Les prix de production industrielle hors égrenage de coton ont connu une augmentation de 2,8% en décembre 2020, comparativement à celui du mois correspondant de l'année précédente. L'information est contenue dans la dernière publication « Indice des prix de production industrielle » de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Selon la même source, cette situation fait suite à la hausse des prix des produits de la métallurgie et de fonderie, des industries extractives, des autres industries manufacturières, de l'agroalimentaire, des produits textiles et articles d'habillement ainsi que ceux de l'électricité, gaz et eau.

Toutefois, il est noté un repli des prix des produits de raffinage et de la cokéfaction, du cuir travaillé et d'articles de voyage, des produits des industries environnementales, des matériaux minéraux ainsi que ceux des produits chimiques, pharmaceutiques, travail du caoutchouc et du plastique.

En outre, note l'Ansd , les prix moyens au cours de l'année 2020 ont progressé de 2,1% comparés à ceux de la période correspondante de 2019.

Par contre , les prix de l'égrenage de coton ont fléchi de 9,0% en glissement annuel. Ils ont également baissé de 10,5% sur les douze mois de 2020 en comparaison avec leurs niveaux de la période correspondante de l'année précédente.