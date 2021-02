Afrique: Economie - L'avenir économique mondial est incertain

En raison de la pandémie de coronavirus et d'une divergence croissante, entre les pays industrialisés et ceux en développement, obligeant le FMI à trouver plus de ressources, les perspectives économiques mondiales restent très incertaines.

C'est le message pessimiste passé par la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva. Une nouvelle allocation de la propre monnaie du FMI, les droits de tirage spéciaux (DTS), contribuerait à donner aux pays une plus grande marge de manœuvre budgétaire pour faire face à la crise sanitaire et passer à une économie plus numérique et plus verte, a-t-elle indiqué.

Sous le gouvernement de Donald Trump, les Etats-Unis, le plus grand contributeur du FMI, ont bloqué une telle décision, arguant qu'elle donnerait plus de ressources aux pays riches , étant donné que les allocations seraient proportionnelles aux parts. Pour la ministre suédoise des Finances, Magdalena Andersson, nouvelle présidente du comité directeur du FMI, le besoin de liquidités reste important. Elle va consulter les pays membres sur les possibilités d'accroître les liquidités.

Kristalina Georgieva s'attèle à faire augmenter rapidement les financements pour les marchés émergents et les économies en développement, notamment par le don de quelque 20 milliards de dollars en DTS existants. Ce qui va constituer un apport important mais insuffisant. D'autres mesures seront donc nécessaires, a-t-elle précisé. « Il sera toujours aussi important, et même plus important, que nous soyons en mesure d'accroître notre capacité à soutenir les pays qui ont été laissés pour compte », a déclaré la patronne du FMI.

Les membres du FMI n'ont jamais rejeté l'option d'une nouvelle allocation de DTS, fonctionnant un peu comme une centrale qui imprime de la monnaie, a-t-elle dit. Certains membres continuaient à discuter d'une telle possibilité, mais avec la nouvelle administration de Joe Biden, les chances de succès de ce plan de soutien et de relance puisse réussir, s'est réjouie Kristalina Georgie.

L'économie mondiale enregistre un plongeon historique, une forte chute du PIB de la zone euro et une récession aux Etats-Unis, en raison de la Covid-19, « dont les effets se feront sentir pendant des décennies », selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. La pandémie de Covid-19 aurait déjà fait plus d'un million de morts et la tragédie se poursuit. Le monde entier apprend à vivre avec ce virus, ce qui représente un défi sans équivalent.