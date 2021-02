Ile Maurice: Le président seychellois supprime tous les postes de «Special Advisor»

Puissant vent de réforme aux Seychelles. Hier, le président Wavel Ramkalawan a annoncé une longue série de mesures, inaugurant l'ère du changement de régime dans l'archipel.

Ce que l'on retient des décisions du président élu en octobre 2020 après 43 ans dans l'opposition, c'est la restructuration massive des institutions de l'État. Non seulement une vingtaine de conseils d'administration, de départements et de commissions sont abolis, mais ils seront remplacés dans plusieurs cas par des comités consultatifs.

On note au passage un net souci de réduction des dépenses. Car le président seychellois a annoncé la dissolution de plusieurs boards. Dans d'autres cas, les conseils d'administrations de plusieurs corps paraétatiques passeront de dix à sept membres. Quant aux comités consultatifs, ils ne seront composés que de cinq membres.

Parmi les principaux secteurs concernés : le pilier économique de l'archipel qu'est le tourisme. Le Seychelles Tourism Board (STB) est aboli et remplacé par un «simple» comité consultatif. Dans la foulée, la Seychelles Tourism Board Act (2005) sera abrogée. Le STB, qui aura un directeur général, deviendra un département de marketing au sein du ministère de tutelle.

Le président seychellois a également accordé une attention particulière à la réhabilitation des toxicomanes. L'Agency for the Prevention of Drug Abuse and Rehabilitation opèrera désormais au sein du ministère de la Santé. Quant à la loi régissant cette institution, elle sera abrogée.

Restructuration aussi dans le cas du Youth Enterprise Board. Wavel Ramkalawan annonce que les subventions qui lui étaient allouées seront désormais gérées par une nouvelle structure qui reste à être déterminée.

Une fusion des corps paraétatiques est prévue dans le secteur agricole. La Seychelles Agricultural Agency et la National Bio Security Agency vont devenir des départements du ministère de l'Agriculture. Soulignons que le président dissout leurs boards respectifs. La National Botanical Gardens Foundation et la Seychelles National Parks Authority ne seront plus qu'une seule entité, la Seychelles Parks and Gardens Authority.

Enfin, refonte annoncée aussi dans la gestion des déchets, la protection de l'enfance et la sécurité sociale.

Tous les postes de «Special Advisors» supprimés

Première de la longue liste de mesures annoncées hier par Wavel Ramkalawan : il supprime tous les postes de Special Advisor. Les experts qui occupent actuellement ces postes auront de nouvelles fonctions. Par ailleurs, le département de l'Information, qui dépendait du bureau du vice-président de la République, sera supprimé.