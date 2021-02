Ile Maurice: Kistnen | Enquête judiciaire - Motion formelle pour convoquer Pravind Jugnauth

L'enquête judiciaire mise sur pied pour faire la lumière sur la mort de Soopramanien Kistnen a repris ce matin sous la présidence de la magistrate Vidya Mungroo-Jugurnauth.

Celle-ci a commencé la séance du jour en appelant toutes les parties à faire preuve de discrétion. «You have to refrain from any conduct that would prejudice the administration of justice,» a-t-elle déclaré. Elle s'est ensuite adressée aux journalistes. «I invite the media to report responsibly, make a fair reflection of statements of witnesses, so as not to mislead the public. The recording of statements from some witnesses is compromised due to extensive reporting by media. Please relate only facts, or otherwise it may tantamount to contempt of court», a-t-elle prévenu.

Me Rama Valayden a répondu que les avocats continueront à commenter en dehors de la salle d'audience en veillant à ne rien insinuer. «We did not make any inferences,» a répondu l'avocat. «Par contre ce sont les complots et les 'cover-up qui menacent la justice et la vérité», ajoute-t-il.

Rama Valayden a immédiatement renchéri en présentant formellement une motion pour assigner Pravind Jugnauth comme témoin dans cette affaire. «Depuis qu'il a dit avoir mené son enquête, le Premier ministre ne dit plus rien. Le PMO tente de faire croire que Pravind Jugnauth n'a pas dit ce que nous avons entendu. Voilà pourquoi il faut l'ajouter à la liste de témoins,» argue Valayden.

La magistrate annoncera sa décision tout à l'heure.