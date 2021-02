Tunisie: FTDES - Revoir la place des entreprises publiques polluantes dans l'économie

Tunis — Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDS) a appelé à mettre en place un codre environnemental global, à ouvrir un débat sérieux sur les industries polluantes en Tunisie, à préparer une génération apte à défendre ses droits environnementaux et à promouvoir des organismes capables de gérer ce dossier.

Dans son dernier rapport sur "le plaidoyer environnemental, de la manifestation au contentieux", paru en janvier 2021, le forum part d'un constat sur la dégradation général de la situation environnementale dans le pays, affirmant qu'elle est due «à un modèle économique qui ne s'est jamais préoccupé de la question environnementale» et appelle à placer "l'intérêt de l'homme", au centre de ce modèle, en investissant dans l'économie verte et bleue pour un développement durable.

Le rapport revient sur les pôles de l'industrie minière (Gafsa, Gabes et Sfax), que les gouvernements successifs ont tenté de développer en se souciant uniquement d'avoir "un bon taux de production et sa continuité sans tenir compte des répercussions environnementales et sanitaires et du volume des ressources hydrauliques exploitées".

Les entreprises publiques qui sont au centre de ces pôles, comptent parmi les plus importantes dans le pays, mais également, «les plus polluantes» à l'instar CPG, le Groupe chimique (Gabes et Mthilla), la SIAP (Sfax) et l'ONAS. Ces organismes sont appelés à adopter toutes les réglementations nécessaires; en commençant par la publication "de leurs rapports et études d'impacts sans falsification", notamment, en ce qui concerne les impacts environnementaux ».

Le FTDES postule qu'il est temps d'ouvrir un débat sérieux sur l'efficacité de «quelques industries polluantes », qui ont des répercussions sanitaires et environnementales très graves et de réfléchir bien à ce choix».

Le forum appelle en outre, à un engagement plus ferme de la société civile, «dans cette bataille à travers la coordination avec les juristes, afin de créer une jurisprudence environnementale capable non seulement de mettre fin aux violations mais apte à » demander des comptes des polluants et en vue de «les obliger à indemniser toutes les répercussions subies, en se basant sur les rapports d'experts», et ce en vue de les obliger à respecter les normes suivies à l'échelle nationale et internationale.

Le rapport appelle à la recherche de nouveaux mécanismes «à l'instar de la jurisprudence environnementale, en se basant sur les lois tunisiennes qui pourraient être, malgré leur limite dans plusieurs cas ( la protection des entreprises et les avantages présentées à celles-ci) , capables d'arrêter cette hémorragie et d'obliger les entreprises polluantes à cesser les dégâts subis à la nature et à l'être humain.

L'urgence aujourd'hui est, selon le rapport du forum, de continuer à soutenir l'adoption du contentieux environnemental, comme option stratégique de défense des droits de manière à installer une nouvelle dynamique intégrant les mouvements sociaux, les organisations de la société civile, les médias et tous les acteurs soucieux de stopper l'accumulation de la richesse, au détriment de l'environnement et de la santé.

Le FTDES réitère la nécessité de mettre en place un code environnemental global qui comprend les principes fondamentaux, pour expliquer la responsabilité environnementale au citoyen comme aux entreprises (étatiques ou privées). Par ailleurs, il faut travailler « à préparer une génération apte à défendre ses droits et les droits des générations futures ».

Pour le forum, il est enfin nécessaire en outre , « de promouvoir les organismes responsables de la protection de l'environnement comme l'ONAS, l'ANGED et l'ANPE et les mettre à niveau pour pouvoir suivre les violations » survenues quotidiennement, de manière à ce que ces organismes dépassent « le rôle de l'assistance technique pour un suivi et des interventions efficaces contre les violations environnementales ».

Zones côtières: Démarches pour développer une base de données spécifique à Ghar El Melh

Ghar El Melh, petite ville côtière du Nord-Est de la Tunisie rattachée au gouvernorat de Bizerte et première ville arabe et nord-africaine sur la liste des villes Ramsar, sera dotée d'une base de données qui centralisera toutes les données produites dans le cadre du projet de "Conservation et développement durable des zones humides côtières à haute valeur écologique" (GEMWET) et les mettra à la disposition des parties prenantes et au grand public.

Pour développer cette banque de données, le Fonds Mondial pour la Nature-l'Afrique du Nord (WWF-NA), la Tour du Valat et le Stichting BirdLife Europe ont lancé, lundi, un appel à consultation pour le recrutement d'un développeur Web pour concevoir et développer une application Web «Base de données GemWet ».

Interactive et développée en deux langues (français et anglais), cette application donnera la possibilité aux utilisateurs de découvrir la zone à travers une recherche et accès à l'information, la visualisation à travers, l'affichage des jeux de données spatiales sur une carte interactive et finalement le téléchargement des données numériques ou des cartes.

Rappelons que le Projet GEMWET (2018-2021), financé par la Fondation MAVA, a pour objectif de contribuer au développement économique, socioculturel et écologique autour de la lagune de Ghar El Melh.

Fondée en 1638, la ville offre un intérêt archéologique et naturel certain, grâce à ses installations maritimes, ses paysages naturels, ses habitats écologiques ainsi que ses pratiques traditionnelles.

Elle a été sélectionnée dans le cadre de ce projet en raison des pressions anthropiques et environnementales, auxquelles elle est confrontée, sa vulnérabilité aux variations et au changement climatique, sa richesse écologique et patrimoniale et le nombre conséquent des données disponibles.

Concours sur l'adaptation au changement climatique en Méditerranée.

L'Agence française de la transition écologique a lancé à partir de 20 janvier, en partenariat avec l'Union pour la Méditerranée (UPM) et le Plan Bleu, la 3ème édition des Trophées de l'adaptation au changement climatique en Méditerranée.

Ce concours a pour objectif « d'inciter les territoires à s'adapter au changement climatique et de rappeler l'urgence du passage à l'action en matière de lutte contre les changements climatiques et l'importance du partage d'expérience pour inspirer, innover et mobiliser les territoires, ont précisé les organisateurs sur le site de l'UPM.

Ce concours ouvert jusqu'au 15 avril 2021, permet «d'identifier et de mobiliser tous les acteurs de l'adaptation, au changement climatique issus des territoires littoraux, urbains et ruraux du pourtour méditerranéen».

La Remise des Trophées est prévue en juin 2021, à l'occasion de la Conférence Européenne de l'Adaptation au Changement Climatique (European Climate Change Adaptation conference (ECCA), à Bruxelles.

Le bassin méditerranéen, avec ses 500 millions d'habitants, est la deuxième zone la plus impactée par le changement climatique après l'Arctique, selon le 1er rapport scientifique sur les changements climatiques et environnementaux en Méditerranée MedECC (Mediterranean Experts on Climate and environmental Change).

Ce « hot spot » du changement climatique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale avec des impacts majeurs dès demain (2050), comme la baisse jusqu'à 10% de la disponibilité en eau douce, la diminution de la sécurité alimentaire avec une baisse jusqu'à 17% des rendements des cultures et jusqu'à 20% des espèces marines exploitées, ainsi que l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des évènements climatiques extrêmes (canicules, sécheresses, inondations).

Des impacts majeurs pour après demain (2100) sont également attendus : l'augmentation des températures de 5,6°C, la baisse des précipitations de 20%, l'élévation possible du niveau de la mer de près de 90 cm, le doublement des surfaces brûlées par les incendies, ainsi que la disparition d'au moins 40% des espèces de poissons endémiques et le développement d'espèces non indigènes, selon le rapport.

Le role des banques alimentaires dans la réduction de la pauvreté, thème d'une visioconférence, mi-février 2021.

Une rencontre sur le rôle des banques alimentaires dans la réduction de la pauvreté sera organisée en ligne, le 11 février 2021, par le réseau international de banques alimentaires «The Global Foodbanking network». Elle permettra de répondre à la question principale : Est-il possible de réduire la pauvreté à travers les banques alimentaires?.

Un nouvel outil de mesure de la pauvreté «Poverty Stoplight», sera présenté, à cette occasion, par l'entrepreneur social paraguayen et fondateur de l'association de l'organisation de microfinance « Fundación Paraguaya », Martin Burt.

Il expliquera comment ce nouvel outil et la méthodologie de coaching qu'il a développée avec son équipe permet aux familles de surmonter la pauvreté multidimensionnelle.

Cette méthodologie permet aux chefs de ménage de diagnostiquer leurs conditions de vie à travers 50 indicateurs et de créer des plans familiaux personnalisés pour surmonter leurs privations, les familles transforment leurs «rouges» et «jaunes» en «verts» dans leurs tableaux de bord. Le "Poverty Stoplight" est maintenant utilisé par plus de 400 organisations dans 30 pays.

En Tunisie, une banque alimentaire a été créée, depuis 2011, à la Marsa (Banlieue nord de Tunis).

Elle fait partie du réseau régional des banques alimentaires, basé à la Cité Humanitaire Internationale, à Dubaï. Mais, cette banque fonctionne plutôt comme une simple association caritative.

Les "banques alimentaires" ou "Food Banks", collectent, gèrent et partagent des denrées alimentaires fournies par des bénévoles (agriculteurs, industriels, commerçants, grandes surfaces, hôtels, restaurants..). Elles sont des associations, à but non lucratif qui mettent, gratuitement, des aliments à la disposition des plus démunis.

