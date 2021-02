Egypte: Le ministre de la Jeunesse discute du plan du Fonds égyptien de soutien aux sports

Le ministre de la Jeunesse et des Sports également président du conseil d'administration du Fonds égyptien de soutien aux sports, Achraf Sobhy a passé en revue les développements du plan du Fonds et le plan d'investissement pour le développer afin de pouvoir parrainer et soutenir les champions et les athlètes talentueux.

M. Sobhy a tenu une réunion, lundi, avec le conseil d'administration du Fonds égyptien de soutien aux sports, en présence de Mohamed El-Atribi, vice-président du conseil d'administration du Fonds et président du conseil d'administration de la Banque Misr.

Le plan du ministère de la Jeunesse et des Sports et le Fonds égyptien de soutien aux sports s'efforcent toujours de découvrir les talents sportifs, et de les développer, a dit le ministre de la Jeunesse, soulignant qu'il existe un plan soigneusement établi pour découvrir les talents, et les qualifier pour être des champions prometteurs dans divers sports.