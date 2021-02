Maroc-Mauritanie - Mise en place d'un cadre d'action commune en matière des droits de l'Homme

Rabat — Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et la Commission nationale des droits de l'Homme en Mauritanie ont signé dimanche un mémorandum d'entente visant à instaurer et développer un cadre de coopération et de concertation entre les deux parties.

Signé par la présidente du CNDH, Amina Bouayach et le président de la Commission nationale des droits de l'Homme en Mauritanie, Ahmed Salem Bouhoubeyni, ce mémorandum d'entente se fixe pour objectif de concrétiser la vision commune des deux institutions, à savoir le soutien aux initiatives de promotion et de protection des droits de l'Homme.

Selon un communiqué du CNDH, plusieurs domaines de coopération sont fixés, comme l'échange d'expériences, de connaissances, d'expériences et de bonne pratiques, ainsi que la consolidation du dialogue bilatéral pour déterminer les mesures de mise en œuvre des droits de l'Homme, tels que universellement connus.

Il s'agit également du renforcement de la capacité des membres et personnel des deux institutions, notamment dans les domaines d'observation, de traitement et suivi des plaintes, l'interaction avec le système international et régional des droits de l'Homme, l'élaboration des rapports, la communication et le plaidoyer, ainsi que la participation aux activités internationales, régionales ou nationales organisées par chacune des deux institutions.