Angola: Le ministre de l'Énergie évalue les travaux du barrage de Luachimo

Dundo — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Borges, a exprimé, ce lundi, à Dundo, Lunda Norte, sa satisfaction quant au degré d'exécution physique des travaux d'agrandissement du barrage hydroélectrique de Luachimo, en cours depuis 2018.

Estimés à plus de 212 millions de dollars, via une ligne de crédit de la Chine, les travaux d'extension, qui sont actuellement d'environ 70%, porteront la capacité énergétique fournie par le barrage de 8,4 à 34 mégawatts (MW).

"Nous sommes satisfaits du degré d'exécution physique de cette infrastructure, malgré certaines contraintes financières que nous essayons de surmonter, afin de pouvoir acquérir à temps les équipements qui sont fabriqués à l'étranger", a déclaré le ministre, dans des déclarations à la presse à la fin de la visite du projet.

João Baptista Borges a indiqué que les deux premières turbines seraient installées au premier semestre de cette année, pour générer 17 mégawatts, les deux autres devant être assemblées à la fin de l'année en cours, totalisant 34 MW.

Le démarrage du projet électrique, qui disposera d'une centrale électrique composée de quatre groupes générateurs de 8,5 mégawatts chacun, soit un total de 34 mégawatts, permettra de fournir de l'énergie à 186 mille habitants de la ville de Dundo et dans les municipalités de Cambulo et Lucapa, y compris les communes de Fucauma, Cassanguidi, Luxilo et Calonda.

La construction du barrage hydroélectrique de Luachimo remonte à 1950. Il a commencé à fonctionner en 1957.

Actuellement, 17.950 clients bénéficient de l'électricité du réseau public de la commune de Chitato, à partir d'une centrale thermique de 30 mégawatts, tandis que les neuf municipalités de l'intérieur sont fournies avec des groupes électrogènes, bénéficiant à un peu moins de dix mille familles.

