Algérie: Accidents de la circulation - 18 morts et plus de 1.100 blessés en une semaine

Alger — Au total, 18 personnes ont trouvé la mort et 1.159 autres ont été blessées dans 967 accidents de la circulation enregistrés durant la période du 24 au 30 janvier à travers le pays, selon un bilan hebdomadaire rendu public mardi par la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Blida avec deux personnes décédées et 48 autres blessées suite à 47 accidents de la route, précise la même source.

Les éléments de la Protection civile ont, par ailleurs, procédé à l'extinction de 596 incendies urbains, industriels et autres, et à l'exécution de 4.217 opérations d'assistance à des personnes en danger et à d'autres opérations diverses.

Elles ont effectué aussi 289 opérations de désinfection générale à travers tout le pays, touchant l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

La DGPC a mobilisé pour les deux opérations 985 agents, tous grades confondus, 166 ambulances et 80 engins d'incendie, selon la même.