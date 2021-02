Egypte: Le PM remercie les ministères concernés par l'organisation du Mondial de handball pour l'image honorable transmise au monde

Le Premier ministre, Moustafa Madbouly a présidé mardi, une réunion du conseil des ministres, par visioconférence, lors de laquelle il a remercié les ministères concernés par l'organisation du Mondial de handball pour l'image honorable transmise au monde, notamment les ministères de la jeunesse et des sports, de la santé et de l'aviation civile.

Il s'est déclaré ravi de la réussite remarquable du championnat du monde de handball masculin, parrainé par le président Abdel Fattah Al-Sissi, et a indiqué que cette image honorable avait confirmé la capacité de l'Etat égyptien à organiser cet événement sportif mondial, d'autant plus qu'il avait eu lieu malgré la pandémie de coronavirus qui impose jusqu'à présent de restrictions sur la reprise des activités dans les pays.

Le Premier ministre s'est aussi félicité du rôle joué par les forces armées et le ministère de l'intérieur dans ce grand événement, qui a été salué par le monde et d'autres parties concernées.

Il a aussi souligné l'éloge fait par la Fédération internationale de handball à l'Egypte qui a présenté un modèle à suivre dans l'organisation, à la lumière des conditions actuelles.

Le Premier ministre a aussi évoqué les louanges du Fonds monétaire international (FMI) et de l'agence de notation Moody's pour les progrès réalisés récemment par l'Egypte sur le volet économique et les mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus.

Au cours de la réunion, le chef du gouvernement a félicité la ministre de la solidarité sociale, Névine El-Kabbaj pour son choix parmi les sept femmes les plus influentes au monde arabe et son obtention du prix de la femme arabe offert par le conseil arabe pour la responsabilité sociale, en reconnaissance pour ses efforts déployés pour soutenir l'autonomisation sociale de la femme et des couches marginalisées et les plus démunies et pour aider les personnes handicapées à s'intégrer dans la société.

M. Madbouly a aussi présenté ses félicitations au Centre d'information et d'aide à la décision du cabinet égyptien (IDSC) pour son excellente performance pendant la dernière période, surtout qu'il a été choisi parmi les 20 meilleurs centre de réflexion au niveau mondial, en matière de lutte contre le coronavirus.

L'IDSC a aussi occupé la 30 place en tant que meilleur centre de réflexion gouvernemental sur un total de 73 au niveau mondial.