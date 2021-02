Sénégal: Lutte contre le coronavirus - Le ministère de la jeunesse s'active dans la communication

Dans le cadre de la poursuite de sa communication contre le coronavirus, le ministère de la jeunesse organise une caravane de sensibilisation qui a commencé le 1er et se déroulera jusqu'au 5 février 2021 dans le département de Tivaouane (Région de Thiès). Des actions de communication qui, selon un communiqué du ministère piloté par Néné Fatoumata TALL, sont menées à travers le département de Tivaouane sous le slogan " Tous ensemble pour dire stop Corona".

" Tous ensemble pour dire stop Corona". Ce slogan va animer les quartiers de Tivaouane jusqu'au 5 février prochain. C'est le ministère de la jeunesse qui passe par là avec sa caravane de sensibilisation contre la Covid-19.

L'on nous apprend via un communiqué de presse qu'après avoir lancé une énième campagne de sensibilisation pour le respect des mesures barrières dont la dernière en cours depuis le 20 décembre 2020, le ministère de la jeunesse du Sénégal hausse le ton insistant encore une fois sur la responsabilité des jeunes face à cette deuxième vague du Coronavirus.

En ce sens, rapporte le document, Néné Fatoumata Tall qui dirige le département en charge de la jeunesse a invité les jeunes « à se maintenir à la première ligne de la sensibilisation », à « refuser d'être de ceux qui véhiculent le virus » et à « faire preuve de plus de citoyenneté et de civisme en respectant les mesures administratives ».

Le 20 décembre 2020, rappelle-t-on, après la confirmation de la deuxième vague, le ministère de la jeunesse avait lancé une énième et intense campagne de communication pour sensibiliser les jeunes. « Entre affiches utilisant l'effigie de Mme Tall sur fond de messages forts et un premier spot poignant réalisé avec des acteurs "new génération" bien appréciés notamment Ndiaye Ciré Ba "Djalika Sagna", Khalima Gadji "Marème Dial", Kader Gadji "Birame", le Ministère de la jeunesse réussissait là une belle action de communication », souligne le communiqué.