Sénégal: Réalisation d'ouvrages contre les inondations à Keur Massar - Oumar Huèye note des «avancées notables»

Quelques mois après les inondations qui ont causé, en septembre 2020, des dégâts énormes en Banlieue dakaroise, particulièrement à Keur Massar, une des communes les plus touchées, l'heure est à l'exécution des projets dans le cadre de lutte contre cette catastrophe naturelle. Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Oumar Guèye, qui a effectué le déplacement sur le terrain hier, lundi 1er février 2021, a constaté des «avancées notables» dans la conduite de ces travaux visant à freiner les inondations à Keur Massar.

«Je suis rassuré vu l'engagement multiforme au niveau de l'ADM, des entreprises mais également du gouvernement et des autorités administratives. Il y a une synergie d'actions et c'est ça qui nous a valu d'avoir ces résultats en très peu de temps».

C'est le ministre Oumar Guèye qui apprécie ainsi «des avancées notables» dans la conduite des travaux visant à freiner les inondations à Keur Massar, une commune du département de Pikine qui a beaucoup souffert de la furie dévastatrice des eaux de pluies en septembre 2020. Il a effectué une visite des chantiers engagés par le gouvernement dans le cadre de la phase 2 du PROGEP, pilotée par l'ADM et exécutés par les entreprises Henan Chine et la Compagnie sénégalaise de travaux publics (CSTP).

Face aux journalistes, à la fin de cette visite, le ministre Oumar Guèye a salué la «performance» réalisée en si peu de temps dans la conduite de ces travaux de réalisation d'ouvrages hydrauliques et de voiries, ainsi que divers aménagements paysagers dans la commune de Keur Massar. Pour le ministre des Collectivités territoriales, «tout est mobilisé pour la phase d'urgence du projet» qui sera financé par le Budget consolidé d'investissement(BCI). «Cela fait 15 milliards CFA qui sont disponibles (... ), et il est heureux de constater aujourd'hui que les entreprises ont commencé les travaux. Il faut maintenant un suivi rapproché. Nous avons demandé à ces entreprises de travailler 24 heures sur 24», a-t-il dit.

Au rythme où avancent les travaux, avant fin mai 2021, «tous les chantiers seront exécutés» dans le cadre de la phase d'urgence du projet, a assuré Omar Guèye. Il a félicité les représentants de l'administration territoriale de la région de Dakar, les élus territoriaux et les entreprises engagées dans ces chantiers, «pour leur engagement citoyen en vue d'avoir un bon résultat d'ici la fin du mois de mai». «Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que rien n'arrêtera ce chantier. C'est un chantier très stratégique, un chantier sur lequel, les populations attendent. (... ) qu'une solution soit trouvée» à la question des inondations récurrentes, a-t-il insisté. «C'est le sens de l'engagement du président et de son gouvernement pour régler définitivement ces problèmes d'inondation. Retenons que c'est un projet qui a commencé et qui ne s'arrêtera pas d'ici le mois de mai pour soulager les populations de Keur Massar», a ajouté le porte-parole du gouvernement.

Au Sénégal, les fortes pluies enregistrées le week-end du samedi 5 au dimanche 6 septembre 2020 ont mis à nu l'inadéquation de caniveaux et le manque d'un véritable système de drainage des eaux de pluie, selon les localités. Et dans la grande banlieue dakaroise, la commune de Keur Massar a payé un lourd tribut de cette défaillance, entrainant des dégâts matériels et infrastructurels important.

Face à l'ampleur de la catastrophe, le président de la République, Macky Sall, en déplacement dans la commune, quelques jours après, a annoncé une batterie de mesures. Parmi celles-là, une enveloppe de 10 milliards de F CFA, dans l'immédiat, pour venir à bout de ces inondations, dont une somme de 3 milliards destinée à l'appui direct aux victimes, sous le rapport des autorités au niveau des différentes localités, et 7 autres pour accompagner les services de l'ONAS, d'Ageroute et des Sapeurs-pompiers sur le terrain. Un peu plus d'un mois après, en Conseil des ministres, qu'il a présidé le mercredi 14 octobre 2020, le chef de l'Etat Macky Sall, a engagé son gouvernement à une certaine célérité dans la mise en œuvre du Programme décennal de Lutte contre les inondations, exécuté, selon lui, à hauteur de 66,07%, en octobre 2020. Mieux, il a requis le mode «Fast-Track» pour l'exécution de la Stratégie nationale de Prévention et de Lutte contre les inondations sur la période 2020- 2022.