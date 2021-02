Cote d'Ivoire: Botro-Diabo - Jacques Assahoré, le nouveau visage du développement porté par les jeunes

Après le patriarche Kouamé Konan N'Sikan, Pdg d'une des plus grosses entreprises de transport de la Côte d'Ivoire, et Yobouet Lazare, le doyen des cadres du peuple gblô, les populations des cantons Diabo et Languibonou et Satiklan (Botro) voient en Jacques Assahoré leur leader incontesté ; lui qui a admirablement pris la relève de ses aînés.

Samedi dernier, au centre culturel Jacques Aka de Bouaké, dans une salle archi-comble, des fils et filles de la région portant des tee-shirts à l'effigie du nouveau leader de la région, sont venus le magnifier. Pour tout ce qu'il fait pour eux, pour ce qu'il fait pour la région.

Pour eux, Jacques Assahoré Konan, directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, est le nouveau visage qui impulse le développement dans la région. Il est à l'origine de la construction de tant d'infrastructures de base : écoles, dispensaires, routes, adduction d'eau, etc. Il est ce haut cadre qui n'hésite pas aussi à apporter son soutien financier aux jeunes et aux femmes en vue de leur autonomisation.

C'est aussi grâce à lui que le bitumage des voies de Botro et de Diabo est effectif ; de même que la construction d'un lycée professionnel agricole dans ces deux localités. Grâce à lui, est aujourd'hui effective la promesse du Chef de l'État, Alassane Ouattara, de bitumer un certain nombre de voies urbaines des capitales gblô et satiklan. C'était lors de sa visite d'État dans la région de Gbêkê.

Cet engagement de ce digne fils de la région, qui a fait du lobbying pour que ces projets deviennent des réalités, ne pouvait laisser les populations, et singulièrement les jeunes, indifférentes. Aussi ont-ils décidé de créer le mouvement j'aime Assahoré Konan (Mjak) pour soutenir et accompagner le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique dans ses actions de développement.

La sortie officielle de ce mouvement a eu lieu le samedi dernier au Centre culturel Jacques Aka.

Rodrigue Koffi, président dudit mouvement, a justifié leur initiative en ces termes : « Nous avons décidé de soutenir Jacques Assahoré parce qu'il est celui qui incarne aujourd'hui les valeurs d'un acteur de développement pour notre région ». Tour à tour, les responsables des structures de ce mouvement ont loué en chœur les qualités de ce haut cadre qui fait la fierté de la région. Ales en croire, il est la générosité faite homme ; l'homme qu'il faut, le natif qui se bat pour apporter, chaque jour à ses parents, à sa région, un mieux-être.

Prenant la parole, le concerné a dit modestement accepter que les jeunes fassent de lui le porte-flambeau du développement de leurs localités : « Je suis venu à la politique tardivement. Je n'ai pas attendu d'avoir des ambitions politiques pour m'impliquer dans le développement de la région », a-t-il affirmé, entre autres, avant de les rassurer : « Quand il sera question de développement, je répondrai toujours présent. »

Le parrain de la cérémonie de ce mouvement, Anaud Yao Théodore, Daf à l'inspection générale d'État, après avoir égrené les actes concrets de développement posés par celui que les jeunes ont décidé d'honorer, les a exhortés à faire de Jacques Assahoré leur modèle de réussite.