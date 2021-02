Afrique: CAN U20 2021 - Le Ghana parmi les favoris

Karim Zito, le sélectionneur des U20 du Ghana a convoqué 24 joueurs pour les préparatifs de la CAN de la catégorie.

Les U20 du Ghana se sont qualifiés pour la prochaine CAN prévue en Mauritanie du 14 février au 4 mars 2021. Triple vainqueur de cette compétition, le Ghana est l'un des habitués du tournoi.

Considéré comme l'un des favoris de cette CAN, la sélection ghanéenne a hérité du groupe B, accompagnée de celles du Maroc, de la Gambie et de la Tanzanie. Dans le but d'aller réaliser un bon parcours, Karim Zito a fait appel à 24 Black Satellites pour les préparatifs.

La liste des 24 joueurs convoqué par Zito :

David Cudjoe (Action Boys), Appiah Kubi (Accra Lions), Salim Adams (New Edubease FC), Evans Sarfo (Karela FC), Abanga Sumaila (Benab FC), Blessing Brafo (Rennes FC), Agyemang Duah (Ebony FC), Patrick Mensah (Heart of Lions), Umar Mohammed (Rising Stars Academy), Abdul Karim Samad (WAFA SC), Samuel Agyepong (WAFA SC), Godfred Atuahene (Liberty Professionals), Kwabena Boateng (Great Olympics), Samuel Abbey-Ashie (Great Olympics), Solomon Antomo (Cedars FC), Savior Adare (Tudu Mighty Jets), Abdul Kudus Ahmed (Tema United FC), Prince Kwabena Adu (Bechem United), Mohammed Sheriff (Steadfast FC), Kobina Boaheng Gogoa (All Blacks), Samuel Quaye (Liberty Professionals), Isaac Yeboah (Berekum Chelsea), Dennis Adoma (Metallic FC), Abdul Latif Clement (Dreams FC).