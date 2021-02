Sénégal: Afrobasket 2021 - Pabi Gueye prend les commandes

Pabi Gueye, l'assistant de Boniface Ndong est chargé de diriger les Lions basketteurs du Sénégal lors de la fenêtre qualificative à l'Afrobasket 2021.

En raison de ses engagements en NBA aux côtés des Denvers Nuggets, Boniface Ndong sera absent lors du tournoi de qualification à l'Afrobasket 2021. Le patron de la sélection sénégalaise sera donc remplacé par son adjoint Pabi Gueye.

Pabi Gueye sera ainsi aux commandes des Lions du 17 au 27 février à Kigali (Rwanda). Il pense accomplir sa tâche sans se mettre la moindre pression.

« Pour cette fenêtre, je dirigerai l'équipe et ce sera ma première expérience internationale dans cette fonction, mais je ne veux pas me mettre de pression », a confié Pabi Gueye dans des propos relayés par wiw sport.

Gueye a également révélé l'objectif des Lions basketteurs qui ne tourne qu'autour du succès.

« Je vais encourager la créativité, promouvoir le développement des joueurs, opérer des choix et cultiver certains déséquilibres, tout en leur accordant respect et considération. De plus, ce sont des professionnels qui n'ont pas besoin de motivation sur le terrain. Ils savent que l'objectif du Sénégal est toujours de gagner, peu importe la compétition », a ajouté Gueye avant de poursuivre.

« Cette fenêtre qualificative va nous servir à préparer le Tournoi de Qualification Olympique FIBA et le prochain AfroBasket. Nous allons l'aborder avec un esprit conquérant et le but est de remporter nos matchs », a- t-il conclu.